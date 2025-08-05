Жінка придумала "демонічне" ім'я майбутній дитині: подруга старається відмовити

Одна американка розповіла, що її вагітна подруга захотіла назвати свою дитину на честь демонічного персонажа з телесеріалу. Коли жінка зрозуміла, що майбутня мама зовсім не жартує, то вона почала її вмовляти передумати.

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Попри все, героїні історії вдалося переконати подругу змінити своє рішення, а тому майбутня дитина отримала звичніше ім'я, йдеться в дописі жінки на одному з форумів у Reddit.

Американка розповідає, що дізналася від її подруги про вагітність та була рада цій новині. Згодом та почала ділитися ідеями щодо майбутнього імені дитини, що й шокувало її.

"Подруга повідомила, що вагітна першою дитиною, що було дуже захопливо (це була розмова наживо). Тож я спитала: "Вже думала про ім’я?" Вона відповідає: "Ну, якщо буде дівчинка, назву її Мазікін" (вимовляється приблизно як "магазин" навпаки, лол). Виявилося, це ім’я демона з шоу "Люцифер", — переповідає жінка.

Спочатку вона подумала, що це — жарт, тож засміялася і сказала щось на кшталт: "лол, та ну, серйозно?". Однак її подруга почала пояснювати походження американці свої мотиви.

"Я все ще думала, що це жарт, і кажу: "Ти серйозно назвеш дитину на честь демона?… ну-ну". На щастя, дитину в результаті так не назвали, і я частково відчуваю свою відповідальність за це рішення", — розповідає героїня історії.

Вона припускає, що саме її реакція та вмовлення не називати дозволили уникнути проблем. Американка припускає, що її втручання можна назвати "перемогою для нормальних людських імен на планеті Земля".

Реакція соцмереж

У коментарях до публікації люди звернули увагу, що ім’я має глибше походження, ніж просто персонаж із серіалу. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Мазікін (або мазік) — це надприродна істота в єврейській міфології. Шкідливий дух. Це вже якась темна енергетика для дитини! Потім DC Comics використали його, а потім і шоу";

"Найгірше те, що дитина з таким іменем може зустрічати людей, які виросли на єврейській традиції й матимуть дуже негативні асоціації. Це як назвати дитину Локі — хтось подумає про Marvel, а от скандинави — не зовсім так";

"Мазікін — це ім'я для домашнього улюбленця, а не для дитини";

"От краще б пташку так назвали, більше користі було би";

"Тішить, що не назвала так дочку. Вона навіть і не уявляє, яких би клопотів навела на дитину з таким іменем".

Раніше Фокус розповідав, що жінка планує назвати доньку на честь Чорнобильської катастрофи. Користувачі в мережі розкритикували жінку за таке рішення та вважають її божевільною.

Згодом стало відомо, як інша майбутня мама захотіла назвати дитину на честь автодилера. Вибір імені його шокував, коли жінка сказала, що вважає "дуже милим" обрати для дитини ім'я відомого дилера корейського бренду машин "Хюндай" на Туманному Альбіоні.