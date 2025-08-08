Женщина назвала ребенка "худшим именем в истории": в сети назвали это "преступлением" (фото)

Британец Бен рассказал, что недавно узнал, как подруга его девушки решила назвать своего будущего сила именем Арсон Синистер. Пользователи в сети считают такой выбор женщины "худшим именем в истории", и что это стоит считать "преступлением".

Сам мужчина говорит, что сам шокирован под услышанного и не знает, как ему реагировать на это, сообщает The Mirror.

Британец обнародовал короткий пост в закрытой группе "That name is not a tragedeigh, it's a murghdyrr" в Facebook, где написал следующее: "Одна из подруг моей девушки назвала своего ребенка Arson Sinister (Арсон Синистер)".

Согласно толковому словарю английского языка Merriam-Webster, слово "Arson" буквально означает "поджог" и имеет следующую дефиницию: "Умышленное или обусловленное другими мотивами действие в отношении определенного имущества (например, здания) с криминальным или мошенническим умыслом".

Выбранное имя ребенка шокировало пользователей Фото: Freepik

Слово "Sinister" (в правильной форме Synyster, и вероятно, что кто-то написал слово с ошибкой — либо будущая мать, либо автор поста) как прилагательное означает "исключительно злой", "предвещающий беду" или "связанный с несчастьем". Также второе значение этого слова может означать "левую сторону" чего-либо.

Согласно идее неизвестной женщины, по-русски полное имя ребенка будет звучать как "зловещий поджог" или "исключительно злой поджог". Другими вариантами могут быть "поджог с несчастьем", "поджог, предвещающий беду" или "левый поджог".

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи не сдерживали своего удивления и упреков в адрес женщины. Одни считали эту историю абсолютно реальной, тогда как другие — полным фейком. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Это худшее имя, которое я видел в этой группе";

"Надеюсь, этот ребенок не станет суперзлодеем с таким именем";

"Ужасное имя для малыша. Это — просто преступление";

"Бедный ребенок... Зачем делать его жизнь сложнее, чем она есть?";

"Они хотят, чтобы ребенок имел проблемы дальше? Нынешние родители просто меня поражают";

"Звучит, как имя злодея из Бэтмена".

Ранее Фокус сообщал, что будущая мама хочет назвать ребенка в честь техногенной катастрофы. Пользователи в сети заметили, что имя дочери имеет отношение к Чернобыльской трагедии, что вызвало огромный шквал критики.

Впоследствии стало известно, как женщина выбрала своему ребенку "демоническое имя". Одна американка рассказала, что ее беременная подруга захотела назвать своего ребенка в честь демонического персонажа из телесериала