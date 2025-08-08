Жінка назвала дитину "найгіршим ім'ям в історії": в мережі назвали це "злочином" (фото)

Британець Бен розповів, що нещодавно дізнався, як подруга його дівчини вирішила назвати свого майбутнього сила іменем Арсон Сіністер. Користувачі в мережі вважають такий вибір жінки "найгіршим ім'ям в історії", і що це варто вважати "злочином".

Сам чоловік каже, що сам шокований під почутого та не знає, як йому реагувати на це, повідомляє The Mirror.

Британець оприлюднив короткий пост у закритій групі "That name isn’t a tragedeigh, it’s a murghdyrr" у Facebook, де написав наступне: "Одна з подруг моєї дівчини назвала свою дитину Arson Sinister (Арсон Сіністер)".

Відповідно до тлумачного словника англійської мови Merriam-Webster, слово "Arson" означає буквально означає "підпал" та має наступну дефініцію: "Навмисна дія або зумовлене іншими мотивами дійсно щодо певного майна (наприклад, будівлі) з кримінальним чи шахрайським наміром".

Обране ім'я дитини шокувало користувачів Фото: Freepik

Слово "Sinister" (у правильній формі Synyster, і ймовірно, що хтось написав слово з помилкою — або майбутня мати, або автор посту) як прикметник означає "винятково злий", "той, що провіщає біду" або "пов’язаний із нещастям". Також друге значення цього слова може означати "лівий бік" чогось.

Відповідно до ідеї невідомої жінки, українською повне ім'я дитини звучатиме як "зловісний підпал" або "винятково зле підпалювання". Іншими варіантами можуть бути "підпал з нещастям", "підпал, що віщує біду" або "лівий підпал".

У коментарях юзери не стримували свого здивування та закидів на адресу жінки. Одні вважали цю історію абсолютно реально, тоді як другі — повним фейком. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Це найгірше ім’я, яке я бачив у цій групі";

"Сподіваюся, ця дитина не стане суперлиходієм із таким ім’ям";

"Жахливе ім’я для малюка. Це — просто злочин";

"Бідна дитина… Навіщо робити її життя складнішим, ніж воно є?";

"Вони хочуть, щоб дитина мала проблеми далі? Нинішні батьки просто мене вражають";

"Звучить, як ім’я лиходія з Бетмена".

