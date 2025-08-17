"Природжений гімнаст": трирічний хлопчик вразив людей своїми трюками (відео)

Трирічна дитина з міста Тайчжоу в провінції Чжецзян (Китай) стала справжньою інтернет-сенсацією завдяки своїм надзвичайним спортивним здібностям.

Вірусні відеоролики за його участю показують, як малюк із легкістю виконує вправи на перекладині, брусах і гімнастичних кільцях. Про це пише SCMP.

За словами матері хлопчика, пані Сюй, син виявляв неймовірну активність з раннього дитинства. Ще до двох років він міг самостійно розгойдуватися, тримаючись за меблі. Батьки, помітивши його природний талант, вирішили придбати комплект дитячих брусів. Уже незабаром малюк освоїв їх, а пізніше з легкістю почав займатися на кільцях і перекладині, встановлених удома.

Нині вундеркінд витрачає на тренування кілька годин щодня. Його мама зізнається, що дивується силі сина.

"У нього настільки міцні руки, що навіть гра з ним буває болючою", — розповіла вона.

Мама зізнається, що дивується силі сина Фото: Weibo

На відео, опублікованому в китайських соцмережах, хлопчик демонструє впевнені та плавні рухи, характерні для професійної гімнастики. В одному з роликів він, бувши в підгузку, тримається на брусах, поки батьки допомагають йому одягнутися, а потім починає крутити ногами "велосипед". В іншому відео дитина демонструє відмінну координацію, утримуючись на кільцях і виконуючи складні рухи із завидною легкістю.

Хлопчик демонструє впевнені та плавні рухи Фото: Weibo

Користувачі мережі захоплюються його природними даними. Багато хто зазначав, що хлопчик володіє "тілом природженого гімнаста", а його вроджений талант може в майбутньому призвести до великих спортивних досягнень.

"Ця дитина справді талановита, раннє навчання має вирішальне значення", "Цікаво, в яку чемпіонку зі спортивної гімнастики вона переродилася", — писали вони.

