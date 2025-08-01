Эмбрион хранился 30 лет: в США родился самый "старший" ребенок в мире

Супруги из Огайо стали родителями мальчика, рожденного из эмбриона, который хранился в замороженном состоянии более 30 лет. Это стало новым мировым рекордом по продолжительности криохранения эмбриона перед рождением ребенка. Ранее рекорд принадлежал близнецам, которые появились на свет в 2022 году из эмбрионов, замороженных еще в 1992-м.

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Линдси (35 лет) и Тим Пирс (34 года) недавно приветствовали на свет сына, которого назвали Таддеус Дэниел Пирс. Как рассказала Линдси, ее родные восприняли это событие как нечто из фантастического фильма, пишет BBC.

Пара в течение семи лет пыталась стать родителями, прежде чем решилась на усыновление эмбриона. Его создала Линда Арчерд (на тот момент ей было 62 года) вместе с тогдашним мужем еще в 1994 году в рамках ЭКО.

Тогда женщина создала четыре эмбриона: один стал дочерью, которой сейчас 30 лет, остальные остались в заморозке.

Хотя супруги впоследствии развелись, Линда не хотела уничтожать эмбрионы или передавать их в исследовательские проекты или анонимно другим семьям. Для нее было важно, чтобы будущий ребенок сохранял связь с ее семьей, в частности — с уже взрослой дочерью.

Арчерд годами платила немалые средства за хранение, пока не нашла агентство христианского направления Nightlight Christian Adoptions, которое реализует программу "Снежинки" — для усыновления эмбрионов. В таких программах часто подчеркивают, что речь идет о "спасении жизни".

Эта программа позволяет донорам выбирать семьи, учитывая религиозные, национальные и другие предпочтения.

Арчерд хотела, чтобы будущие родители были супругами из США, европеоидной внешности и христианскими убеждениями. В конце концов, она остановилась на супругах Пирс.

Процедуру имплантации выполнили в клинике Rejoice Fertility в Теннесси. Там заявляют, что готовы работать с любыми эмбрионами — независимо от сроков или условий хранения.

"Мы не стремились поставить рекорд — просто хотели стать родителями", — признается Линдси Пирс.

Хотя Линда Арчерд еще не видела младенца вживую, она уже замечает сходство с дочерью.

Напомним, самый маленький в мире преждевременно рожденный мальчик выжил и отметил один год. Несмотря на прогнозы врачей, в июле Нэшу исполнился год. В момент рождения в Университетской клинике Айовы он весил всего 285 граммов и был длиной 24 см — меньше среднего грейпфрута.

Фокус также писал, что в Перу родился первый ребенок, зачатый благодаря революционной технологии оплодотворения Fertilo.