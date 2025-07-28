"Шансы были нулевые": самый маленький в мире преждевременно рожденный мальчик выжил и отметил один год (фото)

5 июля 2024 года у супругов Кин появился на свет сын — Нэш Кин. Он родился на 133 дня раньше срока, на 21 неделе беременности, что сделало его самым рано родившимся выжившим ребенком по версии Книги рекордов Гиннеса.

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Несмотря на прогнозы врачей, в этом месяце Нэшу исполнился год. В момент рождения в Университетской клинике Айовы он весил всего 285 граммов и был длиной 24 см — меньше среднего грейпфрута, пишет Fox News.

Трагический опыт и риск потери второго ребенка

За два года до появления Нэша, супруги потеряли дочь МакКинли на 18 неделе беременности. Тогда Молли Кин диагностировали истмико-цервикальную недостаточность — патологию, при которой шейка матки преждевременно открывается во втором триместре. Кроме того, она имеет поликистоз яичников (PCOS), который может затруднять зачатие.

Через полгода после потери супруги узнали о новой беременности. На плановом УЗИ на 20 неделе Молли пожаловалась на плохое самочувствие, и врачи обнаружили, что шейка матки уже открыта на 2 см. Через несколько дней начались схватки, и женщину перевели на постельный режим.

"Мы были в отчаянии, думали, что снова потеряем ребенка", — призналась Молли.

Медицинская команда боролась за жизнь ребенка с первых секунд

Врачи смогли отсрочить роды ровно на 10 часов после достижения 21 недели — критического предела, после которого ребенок имеет шанс выжить. Команда интенсивной терапии новорожденных оказала экстренную помощь, ввела лекарства для развития органов и стабилизировала состояние мальчика.

"Многие дети, рожденные на этом сроке, слишком маленькие даже для наших тончайших трубок и катетеров", — объяснила неонатолог Ами Стэнфорд. Но в Нэша успели вставить трубку для дыхания, что позволило стабилизировать его сердечный ритм и уровень кислорода.

Несмотря на это, шансы на выживание оставались крайне низкими. До этого рекорд принадлежал Кертису Зай-Киту Минзу, который родился в 2020 году на 132-й день преждевременно.

"Обычно мы честно говорим родителям, что шансы практически нулевые, но добавляем: мы сделаем все возможное", — рассказал руководитель отдела неонатологии доктор Патрик МакНамара.

Нэш Кин на фотографии в возрасте 2 недель (слева) и 11 месяцев (справа) Фото: FOX News

198 дней в больнице и путь домой

После месяца в реанимации команда врачей начала осторожно надеяться на успех. По словам Стэнфорд, это был переходный момент — от борьбы за жизнь каждый день к вере в будущее.

В течение 198 дней Нэш находился в больнице под постоянным наблюдением. Он перенес несколько операций, в частности — вмешательство из-за пробития кишечника, что несет до 40% риска смерти. Ему давали медикаменты, следили за сердцем и мозгом.

"Команда врачей сделала все, чтобы дать Нэшу шанс", — поделился отец Рэндал Кин. "Они были честными с нами на каждом этапе и привлекали ко всем решениям".

В январе 2025 года, после более полугода в больнице, Нэша наконец выписали домой. Мальчик до сих пор имеет незначительный порок сердца, пользуется кислородной поддержкой, питается через трубку и носит слуховые аппараты. Но, по словам мамы, благодаря реабилитации он постепенно развивается, становится сильнее и активнее.

Врачи верят: у Нэша есть будущее

"Моя цель — чтобы в пять лет, когда Нэш пойдет в школу, никто и не догадался, что он родился настолько преждевременно", — сказала доктор Стэнфорд.

Молли добавляет, что хочет, чтобы ее сын знал: его любят с самого начала, и что его история — это источник силы.

Напомним, новорожденный малыш-богатырь поразил акушерок. Врачи говорят, что за всю свою карьеру "никогда такого не видели". Габариты мальчика, которого назвали Ионом, можно сравнить со среднего размера шаром для боулинга.

Фокус также писал, что 21-летнюю маму из Оклахомы, США, раскритиковали в социальных сетях после публикации видео с ее 4-месячным сыном, который весит 10,2 кг. Несмотря на негативные комментарии, врачи говорят, что малыш вполне здоров.