"Шанси були нульові": найменший у світі передчасно народжений хлопчик вижив і відзначив один рік (фото)

5 липня 2024 року в подружжя Кін з’явився на світ син — Неш Кін. Він народився на 133 дні раніше терміну, на 21 тижні вагітності, що зробило його найраніше народженою дитиною, яка вижила, за версією Книги рекордів Гіннеса.

Related video

Попри прогнози лікарів, цього місяця Нешу виповнився рік. У момент народження в Університетській клініці Айови він важив лише 285 грамів і був завдовжки 24 см — менше за середній грейпфрут, пише Fox News.

Трагічний досвід і ризик втрати другої дитини

За два роки до появи Неша, подружжя втратило доньку МакКінлі на 18 тижні вагітності. Тоді Моллі Кін діагностували істміко-цервікальну недостатність — патологію, при якій шийка матки передчасно відкривається в другому триместрі. Крім того, вона має полікістоз яєчників (PCOS), який може ускладнювати зачаття.

Через пів року після втрати подружжя дізналося про нову вагітність. На плановому УЗД на 20 тижні Моллі поскаржилась на погане самопочуття, і лікарі виявили, що шийка матки вже відкрита на 2 см. Через кілька днів почались перейми, і жінку перевели на постільний режим.

"Ми були у розпачі, думали, що знову втратимо дитину", — зізналася Моллі.

Медична команда боролася за життя дитини з перших секунд

Лікарі змогли відтермінувати пологи рівно на 10 годин після досягнення 21 тижня — критичної межі, після якої дитина має шанс вижити. Команда інтенсивної терапії новонароджених надала екстрену допомогу, ввела ліки для розвитку органів і стабілізувала стан хлопчика.

"Багато дітей, народжених на цьому терміні, занадто маленькі навіть для наших найтонших трубок і катетерів", — пояснила неонатолог Амі Стенфорд. Але в Неша встигли вставити трубку для дихання, що дозволило стабілізувати його серцевий ритм та рівень кисню.

Незважаючи на це, шанси на виживання залишалися вкрай низькими. До цього рекорд належав Кертісу Зай-Кіту Мінзу, який народився 2020 року на 132-й день передчасно.

"Зазвичай ми чесно говоримо батькам, що шанси практично нульові, але додаємо: ми зробимо все можливе", — розповів керівник відділу неонатології доктор Патрік МакНамара.

Неш Кін на фотографії у віці 2 тижнів (ліворуч) та 11 місяців (праворуч) Фото: FOX News

198 днів у лікарні та шлях до дому

Після місяця в реанімації команда лікарів почала обережно сподіватися на успіх. За словами Стенфорд, це був перехідний момент — від боротьби за життя щодня до віри в майбутнє.

Протягом 198 днів Неш перебував у лікарні під постійним наглядом. Він переніс кілька операцій, зокрема — втручання через пробиття кишківника, що несе до 40% ризику смерті. Йому давали медикаменти, слідкували за серцем та мозком.

"Команда лікарів зробила все, щоб дати Нешу шанс", — поділився батько Рендал Кін. "Вони були чесними з нами на кожному етапі та залучали до всіх рішень".

У січні 2025 року, після понад пів року в лікарні, Неша нарешті виписали додому. Хлопчик досі має незначний порок серця, користується кисневою підтримкою, живиться через трубку та носить слухові апарати. Але, за словами мами, завдяки реабілітації він поступово розвивається, стає сильнішим і активнішим.

Лікарі вірять: у Неша є майбутнє

"Моя ціль — щоб у п’ять років, коли Неш піде до школи, ніхто й не здогадався, що він народився настільки передчасно", — сказала доктор Стенфорд.

Моллі додає, що хоче, аби її син знав: його люблять з самого початку, і що його історія — це джерело сили.

Нагадаємо, новонароджений малюк-богатир вразив акушерок. Лікарі кажуть, що за всю свою кар'єру "ніколи такого не бачили". Габарити хлопчика, якого назвали Іоном, можна порівняти з середнього розміру кулею для боулінгу.

Фокус також писав, що 21-річну маму з Оклахоми, США, розкритикували в соціальних мережах після публікації відео з її 4-місячним сином, який важить 10,2 кг. Попри негативні коментарі, лікарі кажуть, що малюк цілком здоровий.