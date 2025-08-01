Ембріон зберігався 30 років: у США народилася "найстарша" дитина у світі

Подружжя з Огайо стало батьками хлопчика, народженого з ембріона, який зберігався у замороженому стані понад 30 років. Це стало новим світовим рекордом за тривалістю кріозберігання ембріона перед народженням дитини. Раніше рекорд належав близнюкам, які з’явилися на світ у 2022 році з ембріонів, заморожених ще в 1992-му.

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Ліндсі (35 років) та Тім Пірс (34 роки) нещодавно привітали на світ сина, якого назвали Таддеус Деніел Пірс. Як розповіла Ліндсі, її рідні сприйняли цю подію як щось із фантастичного фільму, пише BBC.

Пара впродовж семи років намагалася стати батьками, перш ніж зважилася на усиновлення ембріона. Його створила Лінда Арчерд (на той момент їй було 62 роки) разом із тодішнім чоловіком ще у 1994 році в рамках ЕКЗ.

Тоді жінка створила чотири ембріони: один став донькою, яка нині має 30 років, решта залишилися у заморожуванні.

Хоча подружжя згодом розлучилося, Лінда не хотіла знищувати ембріони чи передавати їх у дослідницькі проєкти або анонімно іншим родинам. Для неї було важливо, щоб майбутня дитина зберігала зв’язок із її сім’єю, зокрема — з уже дорослою донькою.

Арчерд упродовж років платила чималі кошти за зберігання, допоки не знайшла агентство християнського спрямування Nightlight Christian Adoptions, яке реалізує програму "Сніжинки" — для усиновлення ембріонів. У таких програмах часто наголошують, що йдеться про "порятунок життя".

Ця програма дозволяє донорам обирати сім’ї, враховуючи релігійні, національні та інші переваги.

Арчерд хотіла, щоб майбутні батьки були подружжям із США, європеоїдної зовнішності та християнськими переконаннями. Зрештою, вона зупинилася на подружжі Пірсів.

Процедуру імплантації виконали в клініці Rejoice Fertility у Теннессі. Там заявляють, що готові працювати з будь-якими ембріонами — незалежно від строків чи умов зберігання.

"Ми не прагнули поставити рекорд — просто хотіли стати батьками", — зізнається Ліндсі Пірс.

Хоча Лінда Арчерд ще не бачила немовля наживо, вона вже помічає схожість з донькою.

Нагадаємо, найменший у світі передчасно народжений хлопчик вижив і відзначив один рік. Попри прогнози лікарів, у липні Нешу виповнився рік. У момент народження в Університетській клініці Айови він важив лише 285 грамів і був завдовжки 24 см — менше за середній грейпфрут.

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