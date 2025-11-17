Київський таксист став зіркою мережі, коли "заспівав" для блогерки на камеру (відео)

Українська блогерка Аліна Шаманська поділилася історією про несподіване знайомство з талановитим виконавцем, який працює водієм таксі. Її допис вже спричинив хвилю підтримки в соцмережах.

За словами Шаманської, все сталося дорогою з концерту Артема Пивоварова, коли вона разом із сином їхала в таксі. Під час розмови про музику водій запропонував увімкнути свою пісню. Блогерка попросила дозволу зняти його та опублікувати сторіс.

Після публікації реакція була миттєвою — директ вибухнув повідомленнями, а відео зібрало 21 тисячу переходів. Підписниці блогерки писали, що давно чекали україномовного артиста в такому жанрі, і закликали підтримати виконавця Сергія, відомого в мережі як vzamute.

Шаманська звернулася до аудиторії з проханням допомогти таланту.

"Просто так, бо ми українці!" — написала вона та запропонувала зробити репост, аби мотивувати музиканта випустити свої демоверсії.

Відео дня

Історія стрімко набирає популярності в соцмережах, а ім’я молодого співака вже обговорює пів країни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український блогер став зіркою соцмереж після відео, де він іронічно зобразив сцену з’явлення Анджеліни Джолі у територіальному центрі комплектування.

Жінка, яка працювала в Жовтневому палаці у Києві, випадково стала популярною в мережі. Її голос почула одна з відвідувачок культурного центру, яка "просто пішла на голос".

Крім того, дівчата знімали відео для TikTok, та знаменитістю в мережі стала чайка в кадрі.