"Пришлось все продать": таксист стал миллионером с нуля и рассказал, как ему это удалось

Индиец Мани Сингх не был в восторге от своего переезда в Сан-Франциско из Пенджаба в возрасте 19 лет в 2006 году. Сначала он учился в колледже, но бросил учебу после того, как некоторые из его школьных кредитов в Индии не были засчитаны.

Его мама настаивала на том, чтобы он быстро нашел работу, поэтому юноша недолго работал в местной аптеке, затем диспетчером в такси-компании своего дяди, зарабатывая около 6 долларов в час. Об этом пишет CNBC.

"Я был подавлен в течение того одного года. Я хотел вернуться", — говорит Сингх, которому сейчас 38 лет, добавляя, что в социальном плане он был очень одинок.

Начало бизнеса

Следующие 12 лет Сингх работал в такси-индустрии, сначала управляя самостоятельно, затем собрал автопарк из пяти такси, управлял собственной диспетчерской компанией, а затем запустил Driver's Network, рекламное и маркетинговое агентство для независимых водителей.

В 2018 году мужчина из Индии решил, что ему нужно заняться чем-то не связанным с такси. Поэтому, кроме управления Driver's Network, которая сейчас известна как ATCS Platform Solutions, он объединился с местным парикмахером, чтобы открыть барбершоп Dandies в июне 2019 года. Идею он получил от своей партнерши Джойприт, которая предложила ему последовать примеру своей матери — владелицы парикмахерской в Индии, а позже в Северной Калифорнии.

В прошлом году этот бизнес принес 1,07 миллиона долларов. ATCS Platform Solutions принесли 1,18 миллиона долларов дохода. Оба бизнеса являются прибыльными, говорит Сингх, который работает в Dandies полный рабочий день и тратит около 20 часов в неделю на ATCS.

Дело с нуля

Вот как Сингх создал Dandies с нуля, одновременно управляя другим бизнесом, и почему, по его словам, он еще не закончил с серийным предпринимательством.

Переход от таксиста к владельцу парикмахерской может показаться огромным скачком, но Сингх говорит, что он готовился годами. После того, как он настаивал на том, чтобы его мама получила лицензию косметолога и открыла парикмахерскую в 2007 году, он помог ей управлять, рекламировать и продвигать ее салон.

Мужчина в начале своего бизнес-пути потратил 75 000 долларов на начальные расходы из своих сбережений на вождении такси и диспетчерской работе.

Семья Сингха Фото: CNBC Make It

Сингх не имел опыта работы парикмахером, поэтому он объединился со своим другом-парикмахером, чтобы открыть салон. Через шесть месяцев началась пандемия Covid-19. Его деловой партнер покинул компанию по семейным обстоятельствам, поэтому он закрыл салон примерно на год, но арендную плату все равно нужно было платить.

Пришлось продать все

Индиец получил два займа по программе защиты зарплат от Управления малого бизнеса — один на 68 000 долларов, а другой на 18 000 долларов. Он занял 20 000 долларов у двух друзей, еще 30 000 долларов из своего страхования жизни и взял на себя долг по кредитной карте на 80 000 долларов. Он также ликвидировал свой портфель акций и тратил меньше денег на предметы первой необходимости, такие как еда, "чтобы бизнес мог оставаться открытым".

"Мне пришлось все продать. Мне пришлось меньше есть. Мне буквально пришлось сосредоточиться на том, чтобы съедать 1 доллар за прием пищи, чтобы бизнес оставался открытым", — признается предприниматель.

Сегодня Сингх владеет тремя магазинами Dandies, имеет 25 работников, 15 из которых являются парикмахерами, и получает домой ежемесячную зарплату в размере 7000 долларов, включая 3000 долларов от Dandies и 4000 долларов от ATCS. Он выплатил кредит по страхованию жизни и долг по кредитной карте и начинает постепенно уменьшать остатки кредита, который стоит около 300 долларов в месяц. Dandies стал прибыльным в 2023 году.

Мани Сингх работал в такси, пока не основал собственный бизнес Фото: Открытые источники

Влияние детства

Стойкость Сингха вытекает из детства в Пенджабе, на которое сильно повлиял конфликт между сикхскими сепаратистами и правительством Индии, говорит он.

В 1988 году отец бизнесмена был несмертельно ранен террористом. В 1991 году перед магазином его отца, где семья проводила больше времени, чем в собственном доме упала бомба.

Неудивительно, что Сингх с нетерпением ждет добавления третьего параллельного бизнеса в свое портфолио: приложения под названием Barber's Network, где парикмахеры и их клиенты могут бронировать кресла и записываться на прием в парикмахерских по всей стране.

Хотя он работает больше, чем обычный человек, Сингх говорит, что не желал бы ничего другого, и не видит, чтобы это изменилось в ближайшем будущем.

"Я не думаю, что когда-то уйду на пенсию. Я хотел бы работать до конца", — говорит он.

