"Довелося все продати": таксист став мільйонером з нуля та розповів, як йому це вдалося

Індієць Мані Сінгх не був у захваті від свого переїзду до Сан-Франциско з Пенджабу у віці 19 років у 2006 році. Спочатку він навчався в коледжі, але кинув навчання після того, як деякі з його шкільних кредитів в Індії не були зараховані.

Його мама наполягала на тому, щоб він швидко знайшов роботу, тому юнак недовго працював у місцевій аптеці, потім диспетчером у таксі-компанії свого дядька, заробляючи близько 6 доларів на годину. Про це пише CNBC.

"Я був пригнічений протягом того одного року. Я хотів повернутися", — каже Сінгх, якому зараз 38 років, додаючи, що в соціальному плані він був дуже самотній.

Початок бізнесу

Наступні 12 років Сінгх працював у таксі-індустрії, спочатку керуючи самостійно, потім зібрав автопарк з п’яти таксі, керував власною диспетчерською компанією, а потім запустив Driver’s Network, рекламне та маркетингове агентство для незалежних водіїв.

У 2018 році чоловік з Індії вирішив, що йому потрібно зайнятися чимось не пов'язаним з таксі. Тож, окрім управління Driver’s Network, яка зараз відома як ATCS Platform Solutions, він об'єднався з місцевим перукарем, щоб відкрити барбершоп Dandies у червні 2019 року. Ідею він отримав від своєї партнерки Джойпріт, яка запропонувала йому наслідувати приклад своєї матері — власниці перукарні в Індії, а пізніше в Північній Каліфорнії.

Минулого року цей бізнес приніс 1,07 мільйона доларів. ATCS Platform Solutions принесли 1,18 мільйона доларів доходу. Обидва бізнеси є прибутковими, каже Сінгх, який працює в Dandies повний робочий день і витрачає близько 20 годин на тиждень на ATCS.

Справа з нуля

Ось як Сінгх створив Dandies з нуля, одночасно керуючи іншим бізнесом, і чому, за його словами, він ще не закінчив із серійним підприємництвом.

Перехід від таксиста до власника перукарні може здатися величезним стрибком, але Сінгх каже, що він готувався роками. Після того, як він наполягав на тому, щоб його мама отримала ліцензію косметолога та відкрила перукарню у 2007 році, він допоміг їй керувати, рекламувати та просувати її салон.

Чоловік на початку свого бізнес-шляху витратив 75 000 доларів на початкові витрати зі своїх заощаджень на водінні таксі та диспетчерській роботі.

Родина Сінгха Фото: CNBC Make It

Сінгх не мав досвіду роботи перукарем, тому він об’єднався зі своїм другом-перукарем, щоб відкрити салон. Через шість місяців почалася пандемія Covid-19. Його діловий партнер покинув компанію через сімейні обставини, тому він закрив салон приблизно на рік, але орендну плату все одно потрібно було платити.

Довелося продати все

Індієць отримав дві позики за програмою захисту зарплат від Управління малого бізнесу — одну на 68 000 доларів, а іншу на 18 000 доларів. Він позичив 20 000 доларів у двох друзів, ще 30 000 доларів зі свого страхування життя та взяв на себе борг за кредитною карткою на 80 000 доларів. Він також ліквідував свій портфель акцій і витрачав менше грошей на предмети першої необхідності, такі як їжа, "щоб бізнес міг залишатися відкритим".

"Мені довелося все продати. Мені довелося менше їсти. Мені буквально довелося зосередитися на тому, щоб з'їдати 1 долар за прийом їжі, щоб бізнес залишався відкритим", — зізнається підприємець.

Сьогодні Сінгх володіє трьома магазинами Dandies, має 25 працівників, 15 з яких є перукарями, і отримує додому щомісячну зарплату в розмірі 7000 доларів, включаючи 3000 доларів від Dandies та 4000 доларів від ATCS. Він виплатив кредит за страхування життя та борг за кредитною карткою і починає поступово зменшувати залишки кредиту, який коштує близько 300 доларів на місяць. Dandies став прибутковим у 2023 році.

Мані Сінгх працював у таксі, поки не заснував власний бізнес Фото: Відкриті джерела

Вплив дитинства

Стійкість Сінгха випливає з дитинства в Пенджабі, на яке сильно вплинув конфлікт між сикхськими сепаратистами та урядом Індії, каже він.

У 1988 році батько бізнесмена був несмертельно поранений терористом. У 1991 році перед магазином його батька, де родина проводила більше часу, ніж у власному будинку впала бомба.

Тож не дивно, що Сінгх з нетерпінням чекає на додавання третього паралельного бізнесу до свого портфоліо: застосунку під назвою Barber’s Network, де перукарі та їхні клієнти можуть бронювати крісла та записуватися на прийом у перукарнях по всій країні.

Хоча він працює більше, ніж пересічна людина, Сінгх каже, що не бажав би нічого іншого, і не бачить, щоб це змінилося в найближчому майбутньому.

"Я не думаю, що колись піду на пенсію. Я хотів би працювати до кінця", — каже він.

