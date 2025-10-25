Без сусідів та дороги: пара переїхала жити в хату в Карпатах і не хоче до міста (фото, відео)

Аня і Петро самі родом з Рівненської області. Вони працюють в айті та придбали хату в горах поблизу Косова, де зробили ремонт та збираються жити.

Пара показала Іванці Дячук, як оновила своє житло посеред гір. "Посеред лісу, біля тебе немає сусідів, з одного боку обрив, з іншого боку обрив", — сказала Аня.

Пара купила хату в Карпатах

Чому купили хату в Карпатах

"Загалом ми не планували цей спосіб життя. Він вийшов випадково", — сказала жінка.

Після університету вони з Петром знайшли дистанційну роботу і вирішили більше подорожувати світом. Певний час пожили в Грузії, а у 2022 році опинилися у Львові, проте там їм бракувало простору.

Згодом пара знайшла хату на ОLХ за 12 500 доларів.

Хата Петра та Ані Фото: YouTube

Спочатку не було дороги взагалі до будинку. Їм доводилося завозити будівельні матеріали за допомогою коней.

У будинку також є ткацький верстат, який Аня хоче опанувати.

Зокрема, власники будинку працюють в айті-сфері та організували собі робочий простір.

Робочий простір Фото: YouTube Ванна кімната Фото: YouTube

Ремонтні роботи

Аня та Петро за ці роки поміняли підлогу, оновили фасад будинку, додали освітлення на вулиці. А двері всередині будинку пофарбували у бордовий відтінок.

Ванни в хаті взагалі не було, її зробили, відділивши частину холодної кімнати. Опалюють будинок за допомогою пічки і теплої підлоги у ванній.

Також зручно те, що нерухомість розташована близько до гірськолижних курортів.

Кухня Фото: YouTube Карпати Фото: YouTube

"Мені здавалося, що ми ремонт швидше закінчимо. По факту все дуже затягнулося", — каже пара.

А на територію часто приходять сусідська корова та косулі з лісу.

"Ми точно прийняли рішення, що ми хочемо жити в селі. Ми не бачимо себе міськими жителями взагалі. Півтора року нашого постійного життя тут дало нам чітке розуміння", — зізнається пара з Рівненщини.

Хата в Карпатах Фото: YouTube

Українці із захватом відреагували на розповідь Петра та Ані:

"Ой як гарно, автентично, дуже тепло і затишно з повагою до оригінального стилю. Просто молодці".

"Така гарна пара! Так приємно дивитися, як вони бережно одне до одного ставляться із любовʼю і повагою. І дім неймовірний, краса всередині — краса зовні!".

"Яскравий приклад того, як внутрішньо красиві люди створюють навколо себе красивий простір. Неймовірно світла, позитивна пара!".

