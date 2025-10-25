Без соседей и дороги: пара переехала жить в дом в Карпатах и не хочет в город (фото, видео)
Аня и Петр сами родом из Ровенской области. Они работают в айти и приобрели дом в горах вблизи Косова, где сделали ремонт и собираются жить.
Пара показала Иванке Дячук, как обновила свое жилье посреди гор. "Посреди леса, у тебя нет соседей, с одной стороны обрыв, с другой стороны обрыв", — сказала Аня.
Почему купили дом в Карпатах
"В целом мы не планировали этот образ жизни. Он получился случайно", — сказала женщина.
После университета они с Петром нашли дистанционную работу и решили больше путешествовать по миру. Некоторое время пожили в Грузии, а в 2022 году оказались во Львове, однако там им не хватало пространства.
Впоследствии пара нашла дом на ОLХ за 12 500 долларов.
Сначала не было дороги вообще к дому. Им приходилось завозить строительные материалы с помощью лошадей.
В доме также есть ткацкий станок, которым Аня хочет овладеть.
В частности, владельцы дома работают в айти-сфере и организовали себе рабочее пространство.
Ремонтные работы
Аня и Петр за эти годы поменяли пол, обновили фасад дома, добавили освещение на улице. А двери внутри дома покрасили в бордовый оттенок.
Ванной в доме вообще не было, ее сделали, отделив часть холодной комнаты. Отапливают дом с помощью печки и теплого пола в ванной.
Также удобно то, что недвижимость расположена близко к горнолыжным курортам.
"Мне казалось, что мы ремонт быстрее закончим. По факту все очень затянулось", — говорит пара.
А на территорию часто приходят соседская корова и косули из леса.
"Мы точно приняли решение, что мы хотим жить в селе. Мы не видим себя городскими жителями вообще. Полтора года нашей постоянной жизни здесь дало нам четкое понимание", — признается пара из Ровенской области.
Украинцы с восторгом отреагировали на рассказ Петра и Ани:
- "Ой как красиво, аутентично, очень тепло и уютно с уважением к оригинальному стилю. Просто молодцы".
- "Такая красивая пара! Так приятно смотреть, как они бережно друг к другу относятся с любовью и уважением. И дом невероятный, красота внутри — красота снаружи!".
- "Яркий пример того, как внутренне красивые люди создают вокруг себя красивое пространство. Невероятно светлая, позитивная пара!".
