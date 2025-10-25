Без соседей и дороги: пара переехала жить в дом в Карпатах и не хочет в город (фото, видео)

Аня и Петр сами родом из Ровенской области. Они работают в айти и приобрели дом в горах вблизи Косова, где сделали ремонт и собираются жить.

Пара показала Иванке Дячук, как обновила свое жилье посреди гор. "Посреди леса, у тебя нет соседей, с одной стороны обрыв, с другой стороны обрыв", — сказала Аня.

Пара купила дом в Карпатах

Почему купили дом в Карпатах

"В целом мы не планировали этот образ жизни. Он получился случайно", — сказала женщина.

После университета они с Петром нашли дистанционную работу и решили больше путешествовать по миру. Некоторое время пожили в Грузии, а в 2022 году оказались во Львове, однако там им не хватало пространства.

Впоследствии пара нашла дом на ОLХ за 12 500 долларов.

Дом Петра и Ани Фото: YouTube

Сначала не было дороги вообще к дому. Им приходилось завозить строительные материалы с помощью лошадей.

В доме также есть ткацкий станок, которым Аня хочет овладеть.

В частности, владельцы дома работают в айти-сфере и организовали себе рабочее пространство.

Рабочее пространство Фото: YouTube Ванная комната Фото: YouTube

Ремонтные работы

Аня и Петр за эти годы поменяли пол, обновили фасад дома, добавили освещение на улице. А двери внутри дома покрасили в бордовый оттенок.

Ванной в доме вообще не было, ее сделали, отделив часть холодной комнаты. Отапливают дом с помощью печки и теплого пола в ванной.

Также удобно то, что недвижимость расположена близко к горнолыжным курортам.

Кухня Фото: YouTube Карпаты Фото: YouTube

"Мне казалось, что мы ремонт быстрее закончим. По факту все очень затянулось", — говорит пара.

А на территорию часто приходят соседская корова и косули из леса.

"Мы точно приняли решение, что мы хотим жить в селе. Мы не видим себя городскими жителями вообще. Полтора года нашей постоянной жизни здесь дало нам четкое понимание", — признается пара из Ровенской области.

Дом в Карпатах Фото: YouTube

Украинцы с восторгом отреагировали на рассказ Петра и Ани:

"Ой как красиво, аутентично, очень тепло и уютно с уважением к оригинальному стилю. Просто молодцы".

"Такая красивая пара! Так приятно смотреть, как они бережно друг к другу относятся с любовью и уважением. И дом невероятный, красота внутри — красота снаружи!".

"Яркий пример того, как внутренне красивые люди создают вокруг себя красивое пространство. Невероятно светлая, позитивная пара!".

