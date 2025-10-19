24-летняя украинка взялась за старую хату в селе, которая "ждала конца", и поразила результатом (фото)
Украинка в 24 года приобрела дом в селе и решила полностью его отремонтировать. Сначала недвижимость не была пригодна для жизни.
Больше года девушка занимается восстановлением приобретенного дома и делится своими результатами в TikTok.
"Старая хата в селе просто стоит и ждет конца", — отметила украинка.
Добавив, что в свои 24 года она решила изменить судьбу дома. По словам авторки видео, это была ее мечта с детства.
Из коммуникаций в доме сначала были свет и газ. Двор, по словам владелицы недвижимости, был заброшен.
Мечта детства
"Условий для проживания не было, но был энтузиазм. Это была моя мечта с детства. И я хотела дом именно в этом селе. Много лет ожидания. И наконец получилось", — призналась автор видео.
В частности, девушка рассказала, что ремонт обходится очень дорого.
"Ремонт сделать быстро и своими руками невозможно. Лучше иметь свое не идеальное, чем идеальное чужое. Село это необычайная красота", — написала украинка.
Пользователи сети с восторгом отреагировали на рассказ девушки:
- "Таких людей уважаю, молодцы".
- "Мы также купили дом в селе, работы не начатый край. Зато свое".
- "Молодцы!".
