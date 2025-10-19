24-летняя украинка взялась за старую хату в селе, которая "ждала конца", и поразила результатом (фото)

Украинка в 24 года приобрела дом в селе и решила полностью его отремонтировать. Сначала недвижимость не была пригодна для жизни.

Больше года девушка занимается восстановлением приобретенного дома и делится своими результатами в TikTok.

"Старая хата в селе просто стоит и ждет конца", — отметила украинка.

Добавив, что в свои 24 года она решила изменить судьбу дома. По словам авторки видео, это была ее мечта с детства.

Дом в деревне Фото: TikTok Дом в деревне Фото: TikTok

Из коммуникаций в доме сначала были свет и газ. Двор, по словам владелицы недвижимости, был заброшен.

Украинка восстанавливает дом в селе Фото: TikTok Украинка восстанавливает дом в селе Фото: TikTok

Мечта детства

"Условий для проживания не было, но был энтузиазм. Это была моя мечта с детства. И я хотела дом именно в этом селе. Много лет ожидания. И наконец получилось", — призналась автор видео.

В частности, девушка рассказала, что ремонт обходится очень дорого.

"Ремонт сделать быстро и своими руками невозможно. Лучше иметь свое не идеальное, чем идеальное чужое. Село это необычайная красота", — написала украинка.

Дом до ремонта Фото: TikTok Дом после ремонта Фото: TikTok

Пользователи сети с восторгом отреагировали на рассказ девушки:

"Таких людей уважаю, молодцы".

"Мы также купили дом в селе, работы не начатый край. Зато свое".

"Молодцы!".

