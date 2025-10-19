24-річна українка взялася за стару хату в селі, яка "чекала кінця", і вразила результатом (фото)
Українка у 24 роки придбала хату в селі та вирішила повністю її відремонтувати. Спершу нерухомість не була придатна для життя.
Понад рік дівчина займається відновленням придбаного будинку та ділиться своїми результатами в TikTok.
"Стара хата в селі просто стоїть і чекає кінця", — зазначила українка.
Додавши, що у свої 24 роки вона вирішила змінити долю будинку. За словами авторки відео, це була її мрія з дитинства.
З комунікацій у хаті спершу були світло і газ. Подвірʼя, за словами власниці нерухомості, було занедбане.
Мрія дитинства
"Умов для проживання не було, але був ентузіазм. Це була моя мрія з дитинства. І я хотіла хату саме в цьому селі. Багато років очікування. І нарешті вийшло", — зізналася авторка відео.
Зокрема, дівчина розповіла, що ремонт обходиться дуже дорого.
"Ремонт зробити швидко і своїми руками неможливо. Краще мати своє не ідеальне, аніж ідеальне чуже. Село це надзвичайна краса", — написала українка.
Користувачі мережі із захватом відреагували на розповідь дівчини:
- "Таких людей поважаю, молодці".
- "Ми також купили хату в селі, роботи не початий край. Зато своє".
- "Молодці!".
