24-річна українка взялася за стару хату в селі, яка "чекала кінця", і вразила результатом (фото)

Українка у 24 роки придбала хату в селі та вирішила повністю її відремонтувати. Спершу нерухомість не була придатна для життя.

Понад рік дівчина займається відновленням придбаного будинку та ділиться своїми результатами в TikTok.

"Стара хата в селі просто стоїть і чекає кінця", — зазначила українка.

Додавши, що у свої 24 роки вона вирішила змінити долю будинку. За словами авторки відео, це була її мрія з дитинства.

Хата в селі Фото: TikTok Хата в селі Фото: TikTok

З комунікацій у хаті спершу були світло і газ. Подвірʼя, за словами власниці нерухомості, було занедбане.

Українка відновлює хату в селі Фото: TikTok Українка відновлює хату в селі Фото: TikTok

Мрія дитинства

"Умов для проживання не було, але був ентузіазм. Це була моя мрія з дитинства. І я хотіла хату саме в цьому селі. Багато років очікування. І нарешті вийшло", — зізналася авторка відео.

Зокрема, дівчина розповіла, що ремонт обходиться дуже дорого.

"Ремонт зробити швидко і своїми руками неможливо. Краще мати своє не ідеальне, аніж ідеальне чуже. Село це надзвичайна краса", — написала українка.

Хата до ремонту Фото: TikTok Хата після ремонту Фото: TikTok

Користувачі мережі із захватом відреагували на розповідь дівчини:

"Таких людей поважаю, молодці".

"Ми також купили хату в селі, роботи не початий край. Зато своє".

"Молодці!".

