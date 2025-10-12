Хлопець у 15 років почав працювати офіціантом, а через 22 роки викупив ресторан

У 15 років Амол Колі працював офіціантом у мережевому ресторані Friendly’s, а через 22 роки він купив усю компанію. Бізнесмен розповів, який шлях пройшов з того моменту.

Коли юнак почав працювати офіціантом у ресторані Friendly’s у Філадельфії у 2003 році, він був невгамовним учнем старшої школи, сподіваючись заробити трохи грошей. Про це пише CNBC.

Працював прибиральником та посудомийником

Колі заробляв близько 5 доларів на годину в мережі ресторанів у стилі закусочної, виконуючи будь-яку роботу, необхідну його менеджеру. Хлопець був кухарем, посудомийником, прибиральником, продавцем морозива — усім, чим завгодно.

Понад два десятиліття потому Колі додав до свого резюме ще одну посаду у Friendly’s: власник. 22 липня інвестиційна група Колі Legacy Brands оголосила про придбання всієї мережі Friendly’s, яка має філії в більшості штатів на східному узбережжі США, а також її материнської компанії Brix Holdings та шести інших ресторанних брендів за нерозголошену суму.

Ця угода стала своєрідною кульмінацією для 37-річного Колі, який зараз більшу частину свого життя працює у Friendly's на тій чи іншій посаді. Навіть навчаючись у Дрексельському університеті, де він отримав подвійну спеціалізацію з фінансів та маркетингу, Колі проводив літо, працюючи п'ять-шість днів на тиждень у Friendly's, з часом дізнаючись більше про тонкощі бізнесу, каже він.

Амол Колі Фото: CNBC Make It

"Я почав підтримувати кількох франчайзі та просто почав вивчати, що відбувається після того, як гроші потрапляють до каси", — каже Колі. "Вивчав про страхування, нарахування заробітної плати, вартість харчування та всі ці інші речі. Я робив це протягом усього коледжу".

Колі закінчив навчання з відзнакою у 2011 році, і вирішив обійняти посаду регіонального менеджера Friendly's замість того, щоб продовжувати кар'єру у фінансах. Через кілька років чоловік подав заявку на управління франчайзинговим магазином, що закривався. Ліцензування, укладання контрактів та обладнання для магазину коштували близько "чверті мільйона доларів", включаючи кредит, гроші із заощаджень Колі та кошти, які він отримав від друзів та ділових партнерів.

"Так почалася моя кар'єра у франчайзингу. І з того часу вона просто ніколи не зупинялася", — каже Колі, який загалом франчайзував 31 магазин Friendly's, перш ніж повністю викупити бренд.

Понад 250 ресторанів

Шлях Колі до володіння своїм колишнім місцем роботи розпочався з різкого падіння продажів у Friendly's під час пандемії Covid-19. Компанія подала заяву про захист від банкрутства у листопаді 2020 року та оголосила про плани придбання франчайзинговою компанією Brix Holdings з Далласа за трохи менше 2 мільйонів доларів. Угода була завершена у 2021 році.

У травні бізнесмен заснував власну інвестиційну групу Legacy Brands International з єдиною метою: придбати Brix Holdings. Він фінансував свою інвестиційну групу "за рахунок поєднання капіталу (акціонерного капіталу) та боргового фінансування".

Його тривалий досвід роботи в компанії зробив його "ідеальним кандидатом на володіння". Колі наразі є франчайзером, який володіє, але не керує, іншими 60 ресторанами Friendly's у США. Весь портфель включає понад 250 ресторанів.

Разом з цим, він стикається з проблемою відродження бренду зі скороченням кількості локацій — сьогодні їх трохи більше 100, порівняно з понад 800 у середині 1990-х років.

Колі прагне модернізувати бренди, якими він керує, спираючись на технології, такі як нещодавно оновлений мобільний додаток Friendly's.

Зокрема, він хоче, щоб люди розглядали роботу в ресторанах та громадському харчуванні як можливості для побудови довгострокової кар'єри та початку накопичення багатства.

