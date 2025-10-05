"Це голодомор": українка показала, як харчується на 2000 на місяць (фото, відео)

Блогерка під ніком fainafajna, яка називає себе професоркою економії, вирішила провести експеримент і харчуватися на 2000 гривень протягом місяця.

Відео першого дня харчування в режимі економ вона опублікувала в соцмережі, і відео вже зібрало понад 120 тисяч переглядів.

На сніданок вона приготувала смажене яйце із сарделькою, бутерброд із сиром, перець болгарський, печиво і чорний чай.

В якості обіду були гречка з овочами, варене яйце і сир.

"На десерт хотілося якусь шоколадку, але в мене було тільки печиво. Але потім я ще знайшла яблучко, з минулого життя. Не викидати ж його", — каже авторка.

Вечеря була такою ж дієтичною, як і обід: гречка з вареною сарделькою та овочевий салат з огірків, помідорів, перцю і цибулі.

Харчування на 2000 гривень — початок

Другого дня із залишків перцю, помідора і яйця дівчина приготувала на сніданок шакшуку, а на десерт — чай із молоком.

На обід у неї було картопляне пюре з печінкою і томатним соком. Вечеря була точно такою ж, але її доповнили два шматочки шоколаду.

У коментарях користувачі почали ділитися власним досвідом, а також попередили про можливу шкоду для здоров'я через мізерний набір продуктів.

"Сардельки — це ще по-багатому, от як би ви на курячих каркасах зварили бульйон, їх виловили, обдерли клаптики м'яса, обдурили з цибулею і морквою і з цим зробили макарони або рис, а на бульйоні суп, ось це точно смак бідності. Співчуваю такому експерименту, але були часи, коли ми так і жили", "Це вже як дієта. На їжі не можна економити. Це енергія, сили, вітаміни. Найголовніше збалансоване харчування. Тому краще більше заробляти. Ви ще молоді", "Мені здається, 2 тисячі це занадто мало, хоча б 3000, але цікаво, чи вийде у вас", "сардельки, сир і економія в одному реченні не повинні бути", "Тисяча на тиждень це вже економія, а дві на місяць це голодомор", — пишуть під відео.

