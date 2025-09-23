Ціни на продукти злетіли майже на 20%: що в Україні дорожчає найшвидше

В Україні триває стрімке зростання цін на продовольчі товари. Особливо відчутно подорожчало м'ясо — як усередині країни, так і на експорт.

У серпні 2025 року оптові ціни на м'ясо та м'ясні продукти зросли в середньому на 23,4%. Внутрішні ціни піднялися на 23,8%, тоді як експортні збільшилися на 12,7%. Про це повідомляє Держстат.

Не відстають і молочні продукти: їхня вартість загалом піднялася на 17,7%, при цьому всередині країни зростання становило 18,7%, а на експорт — лише 5,8%. Ціни на хліб і хлібобулочні вироби зросли на 15,5% загалом: усередині країни — на 15,1%, на експорт — на 24,2%.

Напої подорожчали на 9,7%, причому всередині країни зростання становило 10%, за кордон — 9,4%.

Однак серед продуктів є і приємні винятки. Цукор у серпні подешевшав на 8,8%, при цьому всередині країни — на 8,7%.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.