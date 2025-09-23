Цены на продукты взлетели почти на 20%: что в Украине дорожает быстрее всего

В Украине продолжается стремительный рост цен на продовольственные товары. Особенно ощутимо подорожало мясо — как внутри страны, так и на экспорт.

В августе 2025 года оптовые цены на мясо и мясные продукты выросли в среднем на 23,4%. Внутренние цены поднялись на 23,8%, тогда как экспортные увеличились на 12,7%. Об этом сообщает Госстата.

Не отстают и молочные продукты: их стоимость в целом поднялась на 17,7%, при этом внутри страны рост составил 18,7%, а на экспорт — всего 5,8%. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 15,5% в целом: внутри страны — на 15,1%, на экспорт — на 24,2%.

Напитки подорожали на 9,7%, причем внутри страны рост составил 10%, за границу — 9,4%.

Однако среди продуктов есть и приятные исключения. Сахар в августе подешевел на 8,8%, при этом внутри страны — на 8,7%.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.