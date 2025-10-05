"Это голодомор": украинка показала, как питается на 2000 в месяц (фото, видео)

Блогер под ником fainafajna, которая называет себя профессором экономии, решила провести эксперимент и питаться на 2000 гривен на протяжении месяца.

Видео первого дня питания в режиме эконом она опубликовала в соцсети, и видео уже собрало более 120 тысяч просмотров.

На завтрак она приготовила жареное яйцо с сарделькой, бутерброд с сыром, перец болгарский, печенье и черный чай.

В качестве обеда были гречка с овощами, вареное яйцо и сыр.

"На десерт хотелось какую-нибудь шоколадку, но у меня было только печенье. Но потом я еще нашла яблочко, из прошлой жизни. Не выбрасывать же его", – говорит автор.

Ужин был такой же диетический, как и обед: гречка с вареной сарделькой и овощной салат из огурцов, помидор, перца и лука.

Питание на 2000 гривен – начало

На второй день из остатков перца, помидора и яйца девушка приготовила на завтрак шакшуку, а на десерт – чай с молоком.

На обед у нее было картофельное пюре с печенью и томатным соком. Ужин был точно такой же, но его дополнили два кусочка шоколада.

В комментариях пользователи начали делиться собственным опытом, а также предупредили о возможном вреде для здоровья из-за скудного набора продуктов.

"Сардельки – это еще по-богатому, вот как бы вы на куриных каркасах сварили бульон, их выловили, ободрали клочки мяса, обманули с луком и морковью и с этим сделали макароны или рис, а на бульоне суп, вот это точно вкус бедности. Сочувствую такому эксперименту, но были времена, когда мы так и жили", "Это уже как диета. На еде нельзя экономить. Это энергия, силы, витамины. Самое главное сбалансированное питание. Потому лучше больше зарабатывать. Вы еще молоды", "Мне кажется, 2 тысячи это слишком мало хотя б 3000, но интересно, получится ли у вас", "сардельки, сыр и экономия в одном предложении не должны быть", "Тысяча в неделю это уже экономия, а две в месяц это голодомор", – пишут под видео.

Ранее сообщалось, что в Украине цены на продукты взлетели почти на 20%.

Напомним, украинец показал цены в самом дорогом супермаркете Киева.