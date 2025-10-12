Парень в 15 лет начал работать официантом, а через 22 года выкупил ресторан

В 15 лет Амол Коли работал официантом в сетевом ресторане Friendly's, а через 22 года он купил всю компанию. Бизнесмен рассказал, какой путь прошел с того момента.

Когда юноша начал работать официантом в ресторане Friendly's в Филадельфии в 2003 году, он был неугомонным учеником старшей школы, надеясь заработать немного денег. Об этом пишет CNBC.

Работал уборщиком и посудомойщиком

Коли зарабатывал около 5 долларов в час в сети ресторанов в стиле закусочной, выполняя любую работу, необходимую его менеджеру. Парень был поваром, посудомойщиком, уборщиком, продавцом мороженого — всем, чем угодно.

Более двух десятилетий спустя Коли добавил к своему резюме еще одну должность в Friendly's: владелец. 22 июля инвестиционная группа Коли Legacy Brands объявила о приобретении всей сети Friendly's, которая имеет филиалы в большинстве штатов на восточном побережье США, а также ее материнской компании Brix Holdings и шести других ресторанных брендов за неразглашаемую сумму.

Эта сделка стала своеобразной кульминацией для 37-летнего Коли, который сейчас большую часть своей жизни работает в Friendly's на той или иной должности. Даже учась в Дрексельском университете, где он получил двойную специализацию по финансам и маркетингу, Коли проводил лето, работая пять-шесть дней в неделю в Friendly's, со временем узнавая больше о тонкостях бизнеса, говорит он.

Амол Коли Фото: CNBC Make It

"Я начал поддерживать нескольких франчайзи и просто начал изучать, что происходит после того, как деньги попадают в кассу", — говорит Коли. "Изучал о страховании, начислении заработной платы, стоимости питания и все эти другие вещи. Я делал это на протяжении всего колледжа".

Коли закончил обучение с отличием в 2011 году, и решил занять должность регионального менеджера Friendly's вместо того, чтобы продолжать карьеру в финансах. Через несколько лет мужчина подал заявку на управление закрывающимся франчайзинговым магазином. Лицензирование, заключение контрактов и оборудование для магазина стоили около "четверти миллиона долларов", включая кредит, деньги из сбережений Коли и средства, которые он получил от друзей и деловых партнеров.

"Так началась моя карьера во франчайзинге. И с тех пор она просто никогда не останавливалась", — говорит Коли, который в целом франчайзировал 31 магазин Friendly's, прежде чем полностью выкупить бренд.

Более 250 ресторанов

Путь Коли к владению своим бывшим местом работы начался с резкого падения продаж в Friendly's во время пандемии Covid-19. Компания подала заявление о защите от банкротства в ноябре 2020 года и объявила о планах приобретения франчайзинговой компанией Brix Holdings из Далласа за чуть менее 2 миллионов долларов. Сделка была завершена в 2021 году.

В мае бизнесмен основал собственную инвестиционную группу Legacy Brands International с единственной целью: приобрести Brix Holdings. Он финансировал свою инвестиционную группу "за счет сочетания капитала (акционерного капитала) и долгового финансирования".

Его длительный опыт работы в компании сделал его "идеальным кандидатом на владение". Коли сейчас является франчайзером, который владеет, но не управляет, другими 60 ресторанами Friendly's в США. Весь портфель включает более 250 ресторанов.

Вместе с этим, он сталкивается с проблемой возрождения бренда с сокращением количества локаций — сегодня их чуть больше 100, по сравнению с более 800 в середине 1990-х годов.

Коли стремится модернизировать бренды, которыми он управляет, опираясь на технологии, такие как недавно обновленное мобильное приложение Friendly's.

В частности, он хочет, чтобы люди рассматривали работу в ресторанах и общественном питании как возможности для построения долгосрочной карьеры и начала накопления богатства.

