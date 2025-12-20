Надійні та безпечні: топ 5 позашляховиків, які прослужать без поломок щонайменше 15 років

Купуючи позашляховик, водії розраховують, що машини прослужать їм вірою і правдою якомога довше. Автомобільні експерти розповіли, на які саме моделі та марки транспорту в цьому випадку потрібно звернути увагу.

Щоб водій не знав горя з новим позашляховиком принаймні в перші 15 років експлуатації, варіантів у цьому випадку небагато. Про це пише ресурс gobankingrate.

Honda CR-V

Цей сімейний позашляховик потребує мінімального обслуговування, тому можна навіть не шукати нічого іншого. Honda CR-V уже понад два десятиліття є бестселером завдяки своїй надійності, адаптивному інтер'єру та низьким витратам.

Якщо покупець не хоче проводити багато часу в ремонтній майстерні, цей компактний позашляховик виявиться одним із найвдаліших придбань.

Toyota RAV4 Hybrid

Тойота RAV4 Hybrid Фото: Вiкiпедiя

Компактний і доступний позашляховик RAV4 є головним конкурентом CR-V. Обидві моделі, зазначають експерти, вирізняються надійністю та безпекою.

При цьому, статистично RAV4 є найнадійнішим позашляховиком 2025 року. Крім того, завдяки сучасному захисту від корозії автомобіль є доволі довговічним.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Вiкiпедiя

Бажаючим стати власником міцнішого авто експерти рекомендують ознайомитися з Toyota 4Runner, який, по суті, являє собою рамну вантажівку, схожу на позашляховик.

Ці машини при постійному обслуговуванні здатні долати навіть 500 000 км, запевняють фахівці. А двигуни і трансмісії, встановлені на 4Runner на початку 2000-х років, працюють як новенькі.

Honda Pilot

Honda Pilot Фото: Вiкiпедiя

Трирядний позашляховик Honda Pilot складно перемогти, оскільки з нього вийшов один із найбезпечніших і найнадійніших "робочих конячок" для сімейних подорожей.

Репутація автомобілів Honda не маркетинговий прийом, впевнені експерти. Автомайстерні отримують на ремонт і реставрацію багато розбитих Chevy Traverses і Ford Explorers, проте Pilots серед них унікальне явище.

Lexus GX 550

Lexus GX 550 Фото: Вiкiпедiя

Розкішний модернізований Lexus GX 550 залишається найкращим за надійністю серед аналогів. Згідно з даними фахівців, власники цього авто витрачають сущі копійки на технічне обслуговування протягом перших п'яти років володіння.

Lexus став другим за надійністю брендом у 2025 році, обійшовши при цьому свою материнську компанію Toyota.

Нагадаємо, в Японії виставили на продаж спорткари Toyota 2000 GT. Це найдорожчі моделі японської марки в її історії.