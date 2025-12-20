Надежные и безопасные: топ-5 внедорожников, которые прослужат без поломок не менее 15 лет

При покупке внедорожника водители рассчитывают, что машины прослужат им верой и правдой как можно дольше. Автомобильные эксперты рассказали, на какие именно модели и марки транспорта в этом случае нужно обратить внимание.

Чтобы водитель не знал горя с новым внедорожником по крайней мере в первые 15 лет эксплуатации, вариантов в этом случае немного. Об этом пишет ресурс gobankingrate.

Honda CR-V

Данный семейный внедорожник требует минимального обслуживания, поэтому можно даже не искать ничего другого. Honda CR-V уже более двух десятилетий является бестселлером благодаря своей надежности, адаптивному интерьеру и низким затратам.

Если покупатель не хочет проводить много времени в ремонтной мастерской, этот компактный внедорожник окажется одним из самых удачных приобретений.

Toyota RAV4 Hybrid

Тойота RAV4 Hybrid Фото: Википедия

Компактный и доступный внедорожник RAV4 является главным конкурентом CR-V. Обе модели, отмечают эксперты, отличаются надежностью и безопасностью.

При этом, статистически RAV4 является самым надежным внедорожником 2025 года. Кроме того, благодаря современной защите от коррозии автомобиль является довольно долговечным.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Википедия

Желающим стать владельцем более прочного авто эксперты рекомендуют ознакомиться с Toyota 4Runner, который, по сути, представляет собой рамный грузовик, похожий на внедорожник.

Данные машины при постоянном обслуживании способны преодолевать даже 500 000 км, уверяют специалисты. А двигатели и трансмиссии, установленные на 4Runner в начале 2000-х годов, работают как новенькие.

Honda Pilot

Honda Pilot Фото: Википедия

Трехрядный внедорожник Honda Pilot сложно победить, поскольку из него получился одним из самых безопасных и надежных "рабочих лошадок" для семейных путешествий.

Репутация автомобилей Honda не маркетинговая уловка, уверены эксперты. Автомастерские получают на ремонт и реставрацию много разбитых Chevy Traverses и Ford Explorers, однако Pilots среди них уникальное явление.

Lexus GX 550

Lexus GX 550 Фото: Википедия

Роскошный модернизированный Lexus GX 550 остается лучшим по надежности среди аналогов. Согласно данным специалистов, владельцы данного авто тратят сущие копейки на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения.

Lexus стал вторым по надежности брендом в 2025 году, обойдя при этом свою материнскую компанию Toyota.

