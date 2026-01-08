Прохідні та витривалі: експерти назвали 10 найнадійніших позашляховиків 2025 року

Якщо хтось замислюється про купівлю позашляховика, мається на увазі, що він має виконувати безліч функцій: від сімейної подорожі до вояжу на бездоріжжі. І лише деякі автомобілі виконують всі функції на відмінно.

Видання Gobankingrates склало список найнадійніших моделей 2025 року, щоб значно спростити вибір позашляховика, якщо хтось хоче придбати саме такий автомобіль.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Toyota

Ціна моделі 2025 року: від 42 220 до 58 850 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 86/100

Toyota 4Runner оснащена 4,0-літровим двигуном V-6, і цей середньорозмірний позашляховик був повністю оновлений до 2025 модельного року. Недолік у розгоні та вантажопідйомності з лишком компенсується довговічністю і прохідністю різними типами місцевості.

Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer Фото: General Motors

Ціна моделі 2025 року: від 37 095 до 47 395 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 86/100

Chevrolet Blazer виділяється двома потужними, але при цьому економічними варіантами двигунів і багатим списком стандартних функцій, включно з надійною та інтуїтивно зрозумілою інформаційно-розважальною системою. Chevrolet надає на Blazer п'ятирічну гарантію на силову установку і трирічну обмежену гарантію на всі вузли та агрегати.

Hyundai Kona

Hyundai Kona Фото: Тарас Брязгунов

Ціна моделі 2025 року: від 26 000 до 35 050 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 86/100

Висока прогнозована надійність допомагає Hyundai Kona зайняти лідируючі позиції в класі субкомпактних позашляховиків. Автомобіль вирізняється ефективною лінійкою силових агрегатів, а також широким набором зручних стандартних функцій. Видатна гарантія Hyundai додає привабливості, пропонуючи п'ятирічну обмежену гарантію та десятирічну гарантію на силовий агрегат. Kona вирізняється простотою та просторим салоном.

Kia Soul

Kia Soul

Ціна моделі 2025 року: від 21 885 до 26 965 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 86/100

Kia Soul пропонує вражаюче співвідношення ціни та якості завдяки просторому салону, високій паливній економічності та винятковій надійності — і все це за доступною стартовою ціною.

Kia Telluride

Kia Telluride Фото: Kia

Ціна моделі 2025 року: від 37 805 до 55 100 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 86/100

Якщо ви шукаєте щось просторіше, ніж Kia Soul, Telluride — чудовий вибір. Завдяки трьом рядам сидінь, це один із найкращих середньорозмірних позашляховиків на ринку, що пропонує сміливий дизайн, безліч функцій і надійну роботу. Як і на інші моделі Kia, на Telluride поширюється та сама відмінна п'ятирічна гарантія, що додає йому ще більше привабливості.

Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer Фото: General Motors

Ціна моделі 2025 року: від 24 495 до 30 695 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 86/100

Chevrolet Trailblazer виділяється як один із найпросторіших субкомпактних кросоверів, пропонуючи достатньо місця та комфортні сидіння для п'яти осіб. Просторий салон поєднується зі зручними технологіями та спортивним дизайном, а також із високою прогнозованою надійністю.

Hyundai Venue

Hyundai Venue Фото: Hyundai

Ціна моделі 2025 року: від 21 650 до 24 900 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 86/100

Hyundai Venue — це доступний за ціною кросовер, що пропонує відмінне співвідношення ціни та якості завдяки вражаючій паливній економічності, зручним технологіям і високій прогнозованій надійності. Незважаючи на обмежений обсяг багажника, Hyundai приділив першорядну увагу комфорту пасажирів, створивши просторий салон. Як і інші моделі лінійки, Venue має відмінну гарантію.

Ford Explorer

Ford Explorer Фото: Ford

Ціна моделі 2025 року: від 41 380 до 57 835 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 87/100

У 2025 році Ford Explorer отримав оновлення, що включає перероблений дизайн, поліпшену інформаційно-розважальну систему і нову доступну напівавтоматичну систему руху по шосе. Цей середньорозмірний позашляховик добре оснащений і пропонує потужну лінійку силових агрегатів.

Kia Seltos

Kia Seltos Фото: Kia

Ціна моделі 2025 року: від 26 085 до 32 585 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 87/100

Kia Seltos — ще один видатний представник лінійки надійних і доступних за ціною кросоверів бренду. Завдяки збалансованому поєднанню доступності, функціональності та практичності, він посідає лідируючі позиції у сегменті субкомпактних позашляховиків. Як і інші моделі Kia, Seltos вирізняється високою прогнозованою надійністю та має гарантію від Kia.

BMW X4

BMW X4 Фото: BMW

Ціна моделі 2025 року: від 56 475 до 67 875 доларів США.

Рейтинг надійності JD Power: 87/100

Поряд із високою прогнозованою надійністю, BMW X4 2025 року отримує нові стандартні функції комфорту, які підвищують його і без того бездоганну привабливість. Хоча чотирирічна обмежена гарантія типова для сегмента автомобілів класу люкс, X4 виділяється динамічною і одночасно економічною лінійкою силових агрегатів. Він забезпечує швидке прискорення без шкоди для економії пального і пропонує впевнене, збалансоване керування, що робить водіння дуже приємним.

