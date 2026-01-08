Прохідні та витривалі: експерти назвали 10 найнадійніших позашляховиків 2025 року
Якщо хтось замислюється про купівлю позашляховика, мається на увазі, що він має виконувати безліч функцій: від сімейної подорожі до вояжу на бездоріжжі. І лише деякі автомобілі виконують всі функції на відмінно.
Видання Gobankingrates склало список найнадійніших моделей 2025 року, щоб значно спростити вибір позашляховика, якщо хтось хоче придбати саме такий автомобіль.
Toyota 4Runner
- Ціна моделі 2025 року: від 42 220 до 58 850 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 86/100
Toyota 4Runner оснащена 4,0-літровим двигуном V-6, і цей середньорозмірний позашляховик був повністю оновлений до 2025 модельного року. Недолік у розгоні та вантажопідйомності з лишком компенсується довговічністю і прохідністю різними типами місцевості.
Chevrolet Blazer
- Ціна моделі 2025 року: від 37 095 до 47 395 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 86/100
Chevrolet Blazer виділяється двома потужними, але при цьому економічними варіантами двигунів і багатим списком стандартних функцій, включно з надійною та інтуїтивно зрозумілою інформаційно-розважальною системою. Chevrolet надає на Blazer п'ятирічну гарантію на силову установку і трирічну обмежену гарантію на всі вузли та агрегати.
Hyundai Kona
- Ціна моделі 2025 року: від 26 000 до 35 050 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 86/100
Висока прогнозована надійність допомагає Hyundai Kona зайняти лідируючі позиції в класі субкомпактних позашляховиків. Автомобіль вирізняється ефективною лінійкою силових агрегатів, а також широким набором зручних стандартних функцій. Видатна гарантія Hyundai додає привабливості, пропонуючи п'ятирічну обмежену гарантію та десятирічну гарантію на силовий агрегат. Kona вирізняється простотою та просторим салоном.
Kia Soul
- Ціна моделі 2025 року: від 21 885 до 26 965 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 86/100
Kia Soul пропонує вражаюче співвідношення ціни та якості завдяки просторому салону, високій паливній економічності та винятковій надійності — і все це за доступною стартовою ціною.
Kia Telluride
- Ціна моделі 2025 року: від 37 805 до 55 100 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 86/100
Якщо ви шукаєте щось просторіше, ніж Kia Soul, Telluride — чудовий вибір. Завдяки трьом рядам сидінь, це один із найкращих середньорозмірних позашляховиків на ринку, що пропонує сміливий дизайн, безліч функцій і надійну роботу. Як і на інші моделі Kia, на Telluride поширюється та сама відмінна п'ятирічна гарантія, що додає йому ще більше привабливості.
Chevrolet Trailblazer
- Ціна моделі 2025 року: від 24 495 до 30 695 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 86/100
Chevrolet Trailblazer виділяється як один із найпросторіших субкомпактних кросоверів, пропонуючи достатньо місця та комфортні сидіння для п'яти осіб. Просторий салон поєднується зі зручними технологіями та спортивним дизайном, а також із високою прогнозованою надійністю.
Hyundai Venue
- Ціна моделі 2025 року: від 21 650 до 24 900 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 86/100
Hyundai Venue — це доступний за ціною кросовер, що пропонує відмінне співвідношення ціни та якості завдяки вражаючій паливній економічності, зручним технологіям і високій прогнозованій надійності. Незважаючи на обмежений обсяг багажника, Hyundai приділив першорядну увагу комфорту пасажирів, створивши просторий салон. Як і інші моделі лінійки, Venue має відмінну гарантію.
Ford Explorer
- Ціна моделі 2025 року: від 41 380 до 57 835 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 87/100
У 2025 році Ford Explorer отримав оновлення, що включає перероблений дизайн, поліпшену інформаційно-розважальну систему і нову доступну напівавтоматичну систему руху по шосе. Цей середньорозмірний позашляховик добре оснащений і пропонує потужну лінійку силових агрегатів.
Kia Seltos
- Ціна моделі 2025 року: від 26 085 до 32 585 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 87/100
Kia Seltos — ще один видатний представник лінійки надійних і доступних за ціною кросоверів бренду. Завдяки збалансованому поєднанню доступності, функціональності та практичності, він посідає лідируючі позиції у сегменті субкомпактних позашляховиків. Як і інші моделі Kia, Seltos вирізняється високою прогнозованою надійністю та має гарантію від Kia.
BMW X4
- Ціна моделі 2025 року: від 56 475 до 67 875 доларів США.
- Рейтинг надійності JD Power: 87/100
Поряд із високою прогнозованою надійністю, BMW X4 2025 року отримує нові стандартні функції комфорту, які підвищують його і без того бездоганну привабливість. Хоча чотирирічна обмежена гарантія типова для сегмента автомобілів класу люкс, X4 виділяється динамічною і одночасно економічною лінійкою силових агрегатів. Він забезпечує швидке прискорення без шкоди для економії пального і пропонує впевнене, збалансоване керування, що робить водіння дуже приємним.
