Проходимые и выносливые: эксперты назвали 10 самых надежных внедорожников 2025 года

Если кто-то задумывается о покупке внедорожника, подразумевается, что он должен выполнять множество функций: от семейного путешествия до вояжа на бездорожье. И лишь немногие автомобили выполняют все функции на отлично.

Издание Gobankingrates составило список самых надежных моделей 2025 года, чтобы значительно упростить выбор внедорожника, если кто-то хочет приобрести именно такой автомобиль..

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: Toyota

Цена модели 2025 года: от 42 220 до 58 850 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 86/100

Toyota 4Runner оснащена 4,0-литровым двигателем V-6, и этот среднеразмерный внедорожник был полностью обновлен к 2025 модельному году. Недостаток в разгоне и грузоподъемности с лихвой компенсируется долговечностью и проходимостью по различным типам местности.

Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer Фото: General Motors

Цена модели 2025 года: от 37 095 до 47 395 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 86/100

Chevrolet Blazer выделяется двумя мощными, но при этом экономичными вариантами двигателей и богатым списком стандартных функций, включая надежную и интуитивно понятную информационно-развлекательную систему. Chevrolet предоставляет на Blazer пятилетнюю гарантию на силовую установку и трехлетнюю ограниченную гарантию на все узлы и агрегаты.

Hyundai Kona

Hyundai Kona Фото: Тарас Брязгунов

Цена модели 2025 года: от 26 000 до 35 050 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 86/100

Высокая прогнозируемая надежность помогает Hyundai Kona занять лидирующие позиции в классе субкомпактных внедорожников. Автомобиль отличается эффективной линейкой силовых агрегатов, а также широким набором удобных стандартных функций. Выдающаяся гарантия Hyundai добавляет привлекательности, предлагая пятилетнюю ограниченную гарантию и десятилетнюю гарантию на силовой агрегат. Kona отличается простотой и просторным салоном.

Kia Soul

Kia Soul

Цена модели 2025 года: от 21 885 до 26 965 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 86/100

Kia Soul предлагает впечатляющее соотношение цены и качества благодаря просторному салону, высокой топливной экономичности и исключительной надежности — и все это по доступной стартовой цене.

Kia Telluride

Kia Telluride Фото: Kia

Цена модели 2025 года: от 37 805 до 55 100 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 86/100

Если вы ищете что-то просторнее, чем Kia Soul, Telluride — отличный выбор. Благодаря трем рядам сидений, это один из лучших среднеразмерных внедорожников на рынке, предлагающий смелый дизайн, множество функций и надежную работу. Как и на другие модели Kia, на Telluride распространяется та же отличная пятилетняя гарантия, что добавляет ему еще больше привлекательности.

Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer Фото: General Motors

Цена модели 2025 года: от 24 495 до 30 695 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 86/100

Chevrolet Trailblazer выделяется как один из самых просторных субкомпактных кроссоверов, предлагая достаточно места и комфортные сиденья для пяти человек. Просторный салон сочетается с удобными технологиями и спортивным дизайном, а также с высокой прогнозируемой надежностью.

Hyundai Venue

Hyundai Venue Фото: Hyundai

Цена модели 2025 года: от 21 650 до 24 900 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 86/100

Hyundai Venue — это доступный по цене кроссовер, предлагающий отличное соотношение цены и качества благодаря впечатляющей топливной экономичности, удобным технологиям и высокой прогнозируемой надежности. Несмотря на ограниченный объем багажника, Hyundai уделил первостепенное внимание комфорту пассажиров, создав просторный салон. Как и другие модели линейки, Venue имеет отличную гарантию.

Ford Explorer

Ford Explorer Фото: Ford

Цена модели 2025 года: от 41 380 до 57 835 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 87/100

В 2025 году Ford Explorer получил обновление, включающее переработанный дизайн, улучшенную информационно-развлекательную систему и новую доступную полуавтоматическую систему движения по шоссе. Этот среднеразмерный внедорожник хорошо оснащен и предлагает мощную линейку силовых агрегатов.

Kia Seltos

Kia Seltos Фото: Kia

Цена модели 2025 года: от 26 085 до 32 585 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 87/100

Kia Seltos — ещё один выдающийся представитель линейки надежных и доступных по цене кроссоверов бренда. Благодаря сбалансированному сочетанию доступности, функциональности и практичности, он занимает лидирующие позиции в сегменте субкомпактных внедорожников. Как и другие модели Kia, Seltos отличается высокой прогнозируемой надежностью и имеет гарантию от Kia.

BMW X4

BMW X4 Фото: BMW

Цена модели 2025 года: от 56 475 до 67 875 долларов США.

Рейтинг надежности JD Power: 87/100

Наряду с высокой прогнозируемой надежностью, BMW X4 2025 года получает новые стандартные функции комфорта, которые повышают его и без того безупречную привлекательность. Хотя четырехлетняя ограниченная гарантия типична для сегмента автомобилей класса люкс, X4 выделяется динамичной и одновременно экономичной линейкой силовых агрегатов. Он обеспечивает быстрое ускорение без ущерба для экономии топлива и предлагает уверенное, сбалансированное управление, что делает вождение очень приятным.

