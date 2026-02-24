Чи можна заряджати електромобілі з квартир через подовжувачі : пояснення енергетиків

Зі зростанням кількості електромобілів почастішали випадки, коли власники таких авто заряджають їх не на спеціальних станціях, а просто з квартири, використовуючи подовжувач.

Використання подовжувачів для зарядки електромобілів — це насамперед порушення правил пожежної безпеки і це може призвести до пожежі, заявили співробітники "Львівобеерго".

На підприємстві нагадали про Правила пожежної безпеки, якими забороняється використовувати саморобні подовжувачі та пристосування, що не відповідають правилам улаштування електроустановок.

Також енергетики наголошують, що питання зарядки електромобілів біля багатоквартирних будинків врегульовано чинним законодавством України, зокрема ст. 16 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)".

Згідно з цією статтею, саме ОСББ облаштовує на прибудинковій території місця для стоянки автомобілів, які обладнані станціями зарядки. Такі станції гарантують контрольоване навантаження на мережу, відсутність ризику пожежі та юридичних проблем.

Порядок користування такими станціями та компенсація витрат затверджуються на загальних зборах ОСББ.

Крім того, має бути облаштовано окремий облік електричної енергії (електролічильник), спожитої такими станціями зарядки електромобілів.

Компанія рекомендує мешканцям, які планують організувати безпечну зарядку електромобілів, звертатися до свого ОСББ для створення відповідної інфраструктури.

