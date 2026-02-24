Можно ли заряжать электромобили из квартир через удлинители : объяснение энергетиков

С ростом количества электромобилей участились случаи, когда владельцы таких авто заряжают их не на специальных станциях, а просто из квартиры, используя удлинитель.

Использование удлинителей для зарядки электромобилей — это, прежде всего, нарушение правил пожарной безопасности и это может привести к пожару, заявили сотрудники "Львовобэерго".

На предприятии напомнили по Правилах пожарной безопасности, которыми запрещается использовать самодельные удлинители и приспособления, не соответствующие правилам устройства электроустановок.

Также энергетики подчеркивают, что вопрос зарядки электромобилей возле многоквартирных домов урегулирован действующим законодательством Украины, в частности ст. 16 Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома (ОСМБ)".

Согласно этой статье, именно ОСМД обустраивает на придомовой территории места для стоянки автомобилей, которые оборудованы станциями зарядки. Такие станции гарантируют контролируемую нагрузку на сеть, отсутствие риска пожара и юридических проблем.

Порядок пользования такими станциями и компенсация расходов утверждаются на общем собрании ОСМД.

Кроме того, должен быть обустроен отдельный учет электрической энергии (электросчетчик), потребленной такими станциями зарядки электромобилей.

Компания рекомендует жителям, которые планируют организовать безопасную зарядку электромобилей, обращаться в свое ОСМБ для создания соответствующей инфраструктуры.

