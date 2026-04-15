Потужні раритети: виявлено секретну колекцію вінтажних спортивних авто (відео)

У США знайшли приховану колекцію старовинних авто. Раритетні спорткари 60-х і 70-х оснащені потужними V8.

Рідкісні автомобілі зберігаються у звичайному великому гаражі у штаті Мічиган. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

У колекції зібрані шість моделей і всі вони є продукцією концерну Chrysler. Найстарішим є пікап Dodge 1937 року, відреставрований і перетворений на потужний хот-род.

Крім того, у колекції є одразу два рідкісних кабріолети Plymouth GTX 1968 року. Один із них оснащений 7,2-літровим V8 потужністю 375 к. с., інший – отримав топовий 7,0-літровий двигун Hemi на 425 к. с., із яким спринт до 100 км/год займав 4,8 с. Усього випустили близько 1000 Plymouth GTX із відкидним верхом.

Крім того, у колекції зберігаються два Dodge Challenger 1973 року. Одне авто із 5,6-літровим 240-сильним V8 в непоганому стані, інше – іржаве та потребує реставрації.

Також у гаражі можна побачити репліку купе Plymouth Barracuda AAR 1970 року. Полегшена заряджена версія моделі оснащена 290-сильним двигуном і здатна розігнатися до сотні за 5,8 с.

