Мощные раритеты: обнаружена секретная коллекция винтажных спортивных авто (видео)

В США нашли скрытую коллекцию старинных авто. Раритетные спорткары 60-х и 70-х оснащены мощными V8.

Редкие автомобили хранятся в обычном большом гараже в штате Мичиган. О них рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

В коллекции собраны шесть моделей и все они являются продукцией концерна Chrysler. Самым старым является пикап Dodge 1937 года, отреставрированный и превращенный в мощный хот-род.

Важно

Кроме того, в коллекции есть сразу два редких кабриолета Plymouth GTX 1968 года. Один из них оснащен 7,2-литровым V8 мощностью 375 л. с., другой — получил топовый 7,0-литровый двигатель Hemi на 425 л. с., с которым спринт до 100 км/ч занимал 4,8 с. Всего было выпущено около 1000 Plymouth GTX с откидным верхом.

Відео дня

Плимут GTX Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, в коллекции хранятся два Dodge Challenger 1973 года. Одно авто с 5,6-литровым 240-сильным V8 в неплохом состоянии, другое — ржавое и нуждается в реставрации.

Плимут Барракуда AAR Фото: скриншот / YouTube

Также в гараже можно увидеть реплику купе Plymouth Barracuda AAR 1970 года. Облегченная заряженная версия модели оснащена 290-сильным двигателем и способна разогнаться до сотни за 5,8 с.

