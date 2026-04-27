Обов'язковий техогляд в Україні: нардеп розповів, чи введуть його до завершення війни

У лютому з'явилася інформація про те, що вже 2026 року в Україні повернуть обов'язковий техогляд транспортних засобів.

Однак народний депутат Володимир Крейденко, який є заступником голови Комітету Верховної Ради України з транспорту та інфраструктури, в ефірі "Ранок.LIVE" запевнив, що обов'язковий технічний огляд автомобілів в Україні не планують запроваджувати до кінця воєнного стану.

При цьому він підкреслив, що реформа технічного контролю вже назріла.

"Питання техогляду дійсно важливе, і воно є в переліку вимог Європейського союзу до країни-члена ЄС, і відповідно, нам над цим треба буде працювати. Перевірка технічного стану автомобіля впроваджена в більшості країн ЄС, якщо не у всіх", — констатує депутат.

За словами Крейденка, він зі своєю командою зараз працює над реформою технічного контролю. Зокрема, планується впровадити автоматичне проходження ТО, без людського фактора.

Відео дня

"У нас є сертифіковані центри. Над цим теж треба буде працювати в рамках реформи техогляду: треба повністю прибирати людський фактор і впроваджувати технології: відеокамери, спеціальне обладнання, яке без втручання людей вимірює всі необхідні вимоги для автомобіля: чи придатний він до експлуатації", — підкреслює парламентарій.

Україна до кінця 2027 року має запровадити обов'язковий технічний контроль усіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями, відповідно до вимог Європейського Союзу. Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час круглого столу, присвяченого детінізації та регулюванню автомобільного ринку, повідомив про підготовку урядом відповідного законопроєкту.

Нагадаємо, що в січні повідомлялося про плани поступового повернення обов'язкового техогляду автомобілів в Україні, насамперед для авто з пробігом, які вперше проходять державну реєстрацію після ввезення в країну. Зазначалося, що реформу технічного контролю визначили одним із пріоритетів у сфері автомобільного транспорту на 2026 рік у межах гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС.

Крім того, 2025 року Кабінет міністрів України оновив правила проведення обов'язкового технічного контролю, посиливши вимоги до фіксації процедури і збільшивши її вартість для різних категорій транспорту. Згідно з постановою №286, яка набула чинності 19 травня, техогляд тепер супроводжується не тільки фото-, а й відеофіксацією, а також передбачає створення єдиної державної бази результатів техконтролю.

