Обязательный техосмотр в Украине: нардеп рассказал, введут ли его до завершения войны

В феврале появилась информация о том, что уже в 2026 году в Украине вернут обязательный техосмотр транспортных средств.

Однако народный депутат Владимир Крейденко, который является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре, в эфире "Ранок.LIVE" заверил, что обязательный технический осмотр автомобилей в Украине не планируют вводить до конца военного положения.

При этом он подчеркнул, что реформа технического контроля уже назрела.

"Вопрос техосмотра действительно важен, и он есть в перечне требований Европейского союза к стране-члену ЕС, и соответственно, нам над этим надо будет работать. Проверка технического состояния автомобиля внедрена в большинстве стран ЕС, если не во всех", — констатирует депутат.

По словам Крейденко, он со своей командой сейчас работает над реформой технического контроля. В частности, планируется внедрить автоматическое прохождение ТО, без человеческого фактора.

"У нас есть сертифицированные центры. Над этим тоже надо будет работать в рамках реформы техосмотра: надо полностью убирать человеческий фактор и внедрять технологии: видеокамеры, специальное оборудование, которое без вмешательства людей измеряет все необходимые требования для автомобиля: годен ли он к эксплуатации", — подчеркивает парламентарий.

Украина до конца 2027 года должна ввести обязательный технический контроль всех транспортных средств, включая легковые автомобили, в соответствии с требованиями Европейского Союза. Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач во время круглого стола, посвященного детенизации и регулированию автомобильного рынка, сообщил о подготовке правительством соответствующего законопроекта.

Напомним, что в январе сообщалось о планах постепенного возвращения обязательного техосмотра автомобилей в Украине, прежде всего для авто с пробегом, которые впервые проходят государственную регистрацию после ввоза в страну. Отмечалось, что реформу технического контроля определили одним из приоритетов в сфере автомобильного транспорта на 2026 год в рамках гармонизации украинского законодательства со стандартами ЕС.

Кроме того, в 2025 году Кабинет министров Украины обновил правила проведения обязательного технического контроля, ужесточив требования к фиксации процедуры и увеличив ее стоимость для различных категорий транспорта. Согласно постановлению №286, которое вступило в силу 19 мая, техосмотр теперь сопровождается не только фото-, но и видеофиксацией, а также предусматривает создание единой государственной базы результатов техконтроля.

