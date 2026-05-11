Мотоцикліст у лікарні, мотоцикл — на стовпі: у Канаді сталася незвичайна ДТП (відео)

У Британській Колумбії біля кордону Суррея і Дельти, південного передмістя Ванкувера (Канада), сталася дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила широкий суспільний резонанс, а фото і відео з місця аварії облетіли соцмережі.

На світлофорі біля кордону Суррея і Дельти мотоцикліст зіткнувся зі сріблястим седаном, унаслідок чого мототранспорт повис на перекладині світлофора над жвавим перехрестям, повідомляє CBC.

За інформацією журналістів, 9 травня близько 15:00 за тихоокеанським часом офіцерів поліції викликали на дільницю Скотт-роуд, 7100, на перетині 72-ї авеню і 120-ї вулиці.

Департамент поліції Дельти підтвердив, що мотоцикліст дістав серйозні, але такі, що не загрожують життю, травми, і його доправили в лікарню. Водій автомобіля не постраждав.

Аварія призвела до закриття дороги Скотт-роуд між 70-ю і 72-ю авеню, оскільки необхідно було вивчити всі обставини ДТП і прибрати уламки.

Відео дня

Мотоцикл, що висів над перехрестям, привернув натовпи роззяв, які все фіксували на телефони. Один з очевидців розповів, що прямував за пончиками, коли побачив місце аварії. Його здивувало, що на дорозі — лише один транспортний засіб.

"Я дивився вниз, а потім підняв погляд, і мотоцикл опинився зверху — це просто неймовірно", — поділився він із журналістами і додав, що залишився подивитися, як робітники знімали мотоцикл.

Інший спостерігач сказав, що він абсолютно не розуміє, як мотоцикл опинився над перехрестям.

"Можна було б подумати, що він полетить на тротуари, до магазинів, але ідеально забратися туди і заплутатися... Це просто вражає", — додав він.

Нагадаємо, регулювальник креативно провчив мотоциклістів-порушників.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ поцілили в штурмовика-мотоцикліста з гаубиці.