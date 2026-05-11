Мотоциклист в больнице, мотоцикл — на столбе: в Канаде произошло необычное ДТП (видео)

В Британской Колумбии возле границы Суррея и Дельты, южного пригорода Ванкувера (Канада), произошло дорожно-транспортное происшествие, которое вызвало широкий общественный резонанс, а фото и видео с места аварии облетели соцсети.

На светофоре на возле границы Суррея и Дельты мотоциклист столкнулся с серебристым седаном, в результате чего мототранспорт повис на перекладине светофора над оживленным перекрестком, сообщает CBC.

По информации журналистов, 9 мая около 15:00 по тихоокеанскому времени офицеров полиции вызвали на участок Скотт-роуд, 7100, на пересечении 72-й авеню и 120-й улицы.

Департамент полиции Дельты подтвердил, что мотоциклист получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы и был доставлен в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Авария привела к закрытию дороги Скотт-роуд между 70-й и 72-й авеню, поскольку необходимо было изучить все обстоятельства ДТП и убрать обломки.

Мотоцикл, висящий над перекрестком, привлек толпы зевак, которые все фиксировали на телефоны. Один из очевидцев рассказал, что направлялся за пончиками, когда увидел место аварии. Его удивило, что а дороге — только одно транспортное средство.

"Я смотрел вниз, а потом поднял взгляд, и мотоцикл оказался сверху — это просто невероятно", — поделился он с журналистами и добавил, что остался посмотреть, как рабочие снимали мотоцикл.

Другой наблюдатель сказал, что он совершенно не понимает, как мотоцикл оказался над перекрестком.

"Можно было бы подумать, что он полетит на тротуары, к магазинам, но идеально забраться туда и запутаться… Это просто поразительно", — добавил он.

