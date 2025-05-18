"Вероятность 1 к 10 миллионам": бойцы ВСУ попали в штурмовика-мотоциклиста из гаубицы (видео)

Украинские артиллеристы ликвидировали российского штурмовика на мотоцикле на улице Торецка в Донецкой области точным выстрелом из трофейной гаубицы 2А65 "Мста-Б".

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Видео опубликовано 18 мая на странице 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Вероятность такого составляет где-то так 1 — до 10 миллионов! Но пушкари "Стальной Сотки" это сделали!" — написали в бригаде.

На видео можно увидеть, как российский штурмовик на мотоцикле на высокой скорости едет по улице Торецка. Расчет гаубицы 2А65 "Мста-Б" 100-й ОМБр целится во врага со снайперской точностью.

"Поэтому вместо выполнить поставленную горе-командирами задачу и добраться до определенной точки — оккупант молниеносно и очень эффектно "расщепился" в воздухе на молекулы!" — отметили в пресс-службе подразделения.

Военные рассказали, что гаубицу 2А65 "Мста-Б", из которой осуществили выстрел, до того "затрофеили" у вооруженных сил РФ.

Что известно о гаубице 2А65 "Мста-Б"

Гаубицу 2А65 "Мста-Б" начали производить в Советском Союзе в 1987 году. Снаряды к ней имеют калибр 152 мм, максимальная дальность стрельбы — 24,7 км. Гаубицу "Мста-Б" используют для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков, другого бронированного транспорта, а также оборонительных сооружений, пунктов управления, средств воздушной и противоракетной обороны. Кроме того, это оружие можно использовать для подавления живой силы и огневых средств противника.

Напомним, пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовала рассказ бойца, который один отразил вражеский штурм, ликвидировав пятерых оккупантов.

В 427-м полку беспилотных систем "Рарог" 18 мая показали работу операторов дронов, которые остановили вражескую технику на Краматорском направлении. ВС РФ взорвали трубы канала "Северский Донец — Донбасс" и собирались осуществить наступление на город Часов Яр.