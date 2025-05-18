"Імовірність 1 до 10 мільйонів": бійці ЗСУ поцілили в штурмовика-мотоцикліста з гаубиці (відео)

Українські артилеристи ліквідували російського штурмовика на мотоциклі на вулиці Торецька в Донецькій області влучним пострілом з трофейної гаубиці 2А65 "Мста-Б".

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Відео опубліковане 18 травня на сторінці 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

"Ймовірність такого складає десь так 1 – до 10 мільйонів! Але гармаші "Сталевої Сотки" це зробили!" — написали у бригаді.

На відео можна побачити, як російський штурмовик на мотоциклі на високій швидкості їде вулицею Торецька. Розрахунок гаубиці 2А65 "Мста-Б" 100-ї ОМБр цілить у ворога зі снайперською точністю.

"Тож замість виконати поставлене горе-командирами завдання і дістатися до визначеної точки — окупант блискавично та дуже ефектно "розщепився" у повітрі на молекули!" — зазначили в пресслужбі підрозділу.

Військові розповіли, що гаубицю 2А65 "Мста-Б", з якої здійснили постріл, до того "затрофеїли" у збройних сил РФ.

Що відомо про гаубицю 2А65 "Мста-Б"

Гаубицю 2А65 "Мста-Б" почали виробляти в Радянському Союзі у 1987 році. Снаряди до неї мають калібр 152 мм, максимальна дальність стрільби — 24,7 км. Гаубицю "Мста-Б" використовують для знищення артилерійських і мінометних батарей, танків, іншого броньованого транспорту, а також оборонних споруд, пунктів управління, засобів повітряної та протиракетної оборони. Крім того, цю зброю можна використовувати для придушення живої сили та вогневих засобів противника.

Нагадаємо, пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади опублікувала розповідь бійця, який один відбив ворожий штурм, ліквідувавши п'ятьох окупантів.

В 427-му полку безпілотних систем "Рарог" 18 травня показав роботу операторів дронів, які зупинили ворожу техніку на Краматорському напрямку. ЗС РФ підірвали труби каналу "Сіверський Донець — Донбас" і збиралися здійснити наступ на місто Часів Яр.