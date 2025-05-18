"Адреналін шалений": в 3-й ОШБр показали, як колишній строковик один відбив ворожий штурм (відео)

Військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Глина" самотужки ліквідував п'ятьох окупантів і відбив атаку ЗС РФ на позиції підрозділу.

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Про успішну роботу бійця 1-ї роти "Warriors cartel" 2-го механізованого батальйону розповіла пресслужба бригади на сторінці у Facebook.

Військовий розповів, що пішов на строкову службу у 2021 році, а потім за запрошенням приєднався до 3-ї ОШБр. Він пригадав, як один ліквідував групу окупантів, що намагалася штурмувати його позицію.

Штурм ЗС РФ "Глина" зустрів із трьома побратимами. Перед наступом піхоти ворог обстріляв позицію українських бійців FPV-дронами, скидами та мінометами.

"Сидиш, не можеш вилізти, бо дуже щільний вогонь. І тут же по рації передають, що ворог уже на підході за метрів 150. Мій побратим виходить подивитися, де вони, починається стрілянина, він відстрілюється, кричить, що у нього заклинило автомат", — розповідає боєць.

Коли "Глина" вийшов з бліндажа, за сім метрів від нього вибухнула граната, і осколок потрапив військовому у щелепу. Попри поранення, бійцю вдалося ліквідувати першого російського штурмовика. Коли ззаду почалася стрілянина, він розвернувся й побачив іще двох противників: одного за 7, а іншого за 3-4 метри від нього. Боєць ліквідував першого окупанта, потім другого. Іще один росіянин намагався втекти, однак "Глині" вдалося його поранити.

На допомогу окупантам підлетів ворожий FPV-дрон, і українському бійцю довелося знову заховатися у бліндаж. Коли загроза минула, "Глина" почув по рації, що один із поранених штурмовиків ліквідований не остаточно, і вийшов його шукати.

"Адреналін просто шалений, якось узагалі страх пропав", — розповів військовий.

Окупант почав стріляти по бійцю 3-ї ОШБр, однак не зміг влучити. Боєць "Глина" ліквідував останнього окупанта і відзвітував по рації, що роботу виконано.

За словами бійця, у той момент він розумів: «якщо не я їх, то вони мене».

Штурмам ЗС РФ передують атаки дронів

На думку військового, дрони в російсько-українській війні змінюють тактику ведення боїв і дозволяють скоротити кількість піхоти.

"Вони (ЗС РФ — ред.) позиції обробляють дронами, в усі дірки позалітають, попідривають, і потім цілу позицію можуть штурмувати чотири людини. Нема такого, як під час Другої світової, стінка на стінку. Недарма кажуть, що зараз війна дронів", — розповів "Глина".

Нагадаємо, на сторінці командування Сил спеціальних операцій ЗСУ 12 травня публікували відео роботи бійців Сил спеціальних операцій, які зайшли у ворожий тил і знищили штурмову групу з 8 росіян.

У командуванні Сил підтримки ЗСУ 18 травня показали, як будують нові фортифікації під Покровськом у Донецькій області.