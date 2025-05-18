"Адреналин безумный": в 3-й ОШБр показали, как бывший срочник один отбил вражеский штурм (видео)

Военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Глина" самостоятельно ликвидировал пятерых оккупантов и отразил атаку ВС РФ на позиции подразделения.

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Об успешной работе бойца 1-й роты "Warriors cartel" 2-го механизированного батальона рассказала пресс-служба бригады на странице в Facebook.

Военный рассказал, что пошел на срочную службу в 2021 году, а затем по приглашению присоединился к 3-й ОШБр. Он вспомнил, как один ликвидировал группу оккупантов, которая пыталась штурмовать его позицию.

Штурм ВС РФ "Глина" встретил с тремя побратимами. Перед наступлением пехоты враг обстрелял позицию украинских бойцов FPV-дронами, сбросами и минометами.

"Сидишь, не можешь вылезти, потому что очень плотный огонь. И тут же по рации передают, что враг уже на подходе в метрах 150. Мой собрат выходит посмотреть, где они, начинается стрельба, он отстреливается, кричит, что у него заклинило автомат", — рассказывает боец.

Когда "Глина" вышел из блиндажа, в семи метрах от него взорвалась граната, и осколок попал военному в челюсть. Несмотря на ранения, бойцу удалось ликвидировать первого российского штурмовика. Когда сзади началась стрельба, он развернулся и увидел еще двух противников: одного в 7, а другого в 3-4 метрах от него. Боец ликвидировал первого оккупанта, затем второго. Еще один россиянин пытался убежать, однако "Глине" удалось его ранить.

На помощь оккупантам подлетел вражеский FPV-дрон, и украинскому бойцу пришлось снова спрятаться в блиндаж. Когда угроза миновала, "Глина" услышал по рации, что один из раненых штурмовиков ликвидирован не окончательно, и вышел его искать.

"Адреналин просто бешеный, как-то вообще страх пропал", — рассказал военный.

Оккупант начал стрелять по бойцу 3-й ОШБр, однако не смог попасть. Боец "Глина" ликвидировал последнего оккупанта и отчитался по рации, что работа выполнена.

По словам бойца, в тот момент он понимал: "если не я их, то они меня".

Штурмам ВС РФ предшествуют атаки дронов

По мнению военного, дроны в российско-украинской войне меняют тактику ведения боев и позволяют сократить количество пехоты.

"Они (ВС РФ — ред.) позиции обрабатывают дронами, во все дыры позалетают, поподрывают, и потом целую позицию могут штурмовать четыре человека. Нет такого, как во время Второй мировой, стенка на стенку. Недаром говорят, что сейчас война дронов", — рассказал "Глина".

Напомним, на странице командования Сил специальных операций ВСУ 12 мая публиковали видео работы бойцов Сил специальных операций, которые зашли во вражеский тыл и уничтожили штурмовую группу из 8 россиян.

В командовании Сил поддержки ВСУ 18 мая показали, как строят новые фортификации под Покровском в Донецкой области.