Регулировщик креативно проучил мотоциклистов-нарушителей: это рассмешило сеть (видео)

На одном из перекрестков регулировщик заметил, что несколько мотоциклистов остановили свои байки прямо посреди дороги. Тогда мужчина решил креативно наказать нарушителей, что вызвало в сети восторг от увиденного.

Герой истории быстро перепрыгнул между байками и заставил нарушителей вернуть мотоциклы за линию ограничения, как это видно на обнародованном видео в Reddit.

Ролик с поступком мужчины стал вирусным — набрал более 11 тыс. реакций. В начале можно увидеть, как группа мотоциклистов останавливается на красный свет, но заезжает на границу перехода.

Когда регулировщик увидел нарушителей, то решил напомнить им правила дорожного движения — мужчина быстро перепрыгивал между байками, стуча поролоновым флажком по шлемам водителей.

После нескольких ударов, вся группа водителей начала отодвигаться за линию перехода, как и должна была сделать изначально. Затем регулировщик стал посреди перехода и начал им показывать, что сюда нельзя заезжать.

Пока точно неизвестно, где и когда именно сняты эти кадры. По версии пользователей, событие произошло в южных штатах США, ведь рядом было видно заправочную станцию TEXACO, а регулировщик имел характерно свернутые флаги тех цветов, которые выдают учителям, когда те должны сопровождать детей через оживленные улицы.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному видео, юзеры разделились на две группы: одна посчитала это видео постановкой, тогда как вторые отметили креативное решение регулировщика напомнить нарушителям о ПДД.

Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Когда все прописано заранее, хороший дубль получается значительно легче";

"Он сделал это с такой грацией!";

"Никакой постановки здесь не было";

"Получилось очень плавно";

"Это действительно стало для него моментом дня".

