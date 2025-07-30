В мегаполисе произошла огромная пробка из-за одного авто: за рулем был хаски (видео)

В индийском мегаполисе Мумбаи произошла огромная пробка посреди одной из оживленных дорог. Когда свидетели решили записать виновника на видео, то не поверили своим глазам — за рулем красного авто, которое вызвало остановку движения машин, был пес породы хаски.

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Свидетели говорят, что вероятно собака пересел на место водителя, который отлучился и оставил машину на проезжей части, как это видно на обнародованном видео в Instagram.

Видео инцидента быстро стало вирусным — набрало более 300 тыс. просмотров. Местные сняли инцидент, который случился на главном рынке Локхандвали, одного из главных известных мест в Мумбаи.

Там красный хэтчбек был припаркован прямо на проезжей части, вызвав затор. Когда прохожие заглянули внутрь, то увидели хаски, который спокойно сидел на водительском сиденье.

"Авто припарковано прямо посреди главного рынка Локхандвалы, создавая большие неудобства. И что шокирует — внутри, на водительском сиденье, оставили пса", — говорится в заметке к видео.

На кадрах видно, как машина блокирует дорогу, а позади — стоят другие транспортные средства. Номерной знак авто на видео размыт, поэтому личность владельца установить не удалось.

Реакция соцсетей

В комментариях к обнародованному видео, юзеры активно выражали свое удивление увиденным. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Я знаю, что это должно быть серьезно, но пес на водительском сиденье — это слишком мило";

"Как будто говорит всем: 'Чего уставились? Мой слуга пошел за вкусняшками";

"Какая шикарная собака! Но это же опасно — оставлять его одного в машине";

"Сфотографируйте и сообщите полиции. За это точно должны выписать штраф";

"А где владелец собаки? Бедный пес, еще и штраф ему платить за стоянку и пробки".

Ранее Фокус рассказывал, как стадо овец в США заблокировало трассу. Водителям пришлось ждать, пока животные отойдут от их автомобилей.

Впоследствии стало известно, что найден способ навсегда избавиться от пробок на дорогах. Исследователи раскрыли секреты муравьев по плавному движению в больших количествах — это может помочь и людям.