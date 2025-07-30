В мегаполісі стався величезний затор через одне авто: за кермом був хаскі (відео)

В індійському мегаполісі Мумбаї стався величезний затор посеред однієї зі жвавих доріг. Коли свідки вирішили записати винуватця на відео, то не повірили своїм очам — за кермом червоного авто, яке спричинило зупинку руху машин, був пес породи хаскі.

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Свідки говорять, що ймовірно собака пересів на місце водія, який відлучився і залишив машину на проїжджій частині, як це видно на оприлюдненому відео в Instagram.

Відео інциденту швидко стало вірусним — набрало понад 300 тис. переглядів. Місцеві зафільмували інцидент, який трапився на головному ринку Локхандвали, одного з головних відомих місць в Мумбаї.

Там червоний хетчбек був припаркований прямо на проїжджій частині, спричинивши затор. Коли перехожі зазирнули всередину, то побачили хаскі, який спокійно сидів на водійському сидінні.

"Авто припарковане просто посеред головного ринку Локхандвали, створюючи великі незручності. І що шокує — всередині, на водійському сидінні, залишили пса", — йдеться в дописі до відео.

На кадрах видно, як машина блокує дорогу, а позаду — стоять інші транспортні засоби. Номерний знак авто на відео розмитий, тому особу власника встановити не вдалося.

Реакція соцмереж

У коментарях до оприлюдненого відео, юзери активно висловлювали своє здивування побаченим. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Я знаю, що це мало б бути серйозно, але пес на водійському сидінні — це надто мило";

"Наче каже всім: 'Чого витріщилися? Мій слуга пішов за смаколиками";

"Який шикарний собака! Але це ж небезпечно — залишати його самого в машині";

"Сфотографуйте й повідомте поліції. За це точно мають виписати штраф";

"А де власник собаки? Бідний пес, ще й штраф йому платити за стоянку та затори".

Раніше Фокус розповідав, як череда овець у США заблокувала трасу. Водіям довелося чекати, доки тварини відійдуть від їхніх автомобілів.

Згодом стало відомо, що знайдено спосіб назавжди позбутися заторів на дорогах. Дослідники розкрили секрети мурах щодо плавного руху у великих кількостях — це може допомогти й людям.