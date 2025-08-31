Регулювальник креативно провчив мотоциклістів-порушників: це розсмішило мережу (відео)

На одному з перехресть регулювальник помітив, що кілька мотоциклістів зупинили свої байки прямо посеред дороги. Тоді чоловік вирішив креативно покарати порушників, що викликало в мережі захоплення від побаченого.

Герой історії швидко перестрибнув поміж байками та змусив порушників повернути мотоцикли за лінію обмеження, як це видно на оприлюдненому відео в Reddit.

Ролик з вчинком чоловіка став вірусним — набрав понад 11 тис. реакцій. На початку можна побачити, як група мотоциклістів зупиняється на червоне світло, але заїжджає на межу переходу.

Коли регулювальник побачив порушників, то вирішив нагадати їм правила дорожнього руху — чоловік швидко перестрибував поміж байками, стукаючи поролоновим прапорцем по шоломах кермувальників.

Після кількох ударів, вся група водіїв почала відсуватися за лінію переходу, як і мала зробити від початку. Потім регулювальник став посеред переходу та почав їм показувати, що сюди не можна заїжджати.

Наразі точно невідомо, де і коли саме зняті ці кадри. За версію користувачів, подія сталася в південних штатах США, адже поруч було видно заправну станцію TEXACO, а регулювальник мав характерно згорнуті прапори тих кольорів, які видають вчителям, коли ті мають супроводжувати дітей через жваві вулиці.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного відео, юзери розділилися на дві групи: одна вважала це відео постановкою, тоді як другі відзначили креативне рішення регулювальника нагадати порушникам про ПДД.

Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Коли все прописано заздалегідь, гарний дубль виходить значно легше";

"Він зробив це з такою грацією!";

"Жодної постановки тут не було";

"Вийшло дуже плавно";

"Це справді стало для нього моментом дня".

