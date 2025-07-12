12 днів у заторі: що пережили люди в найдовшому заторі в історії (відео)

У 2010 році на Китайській національній автомагістралі 110 застрягли тисячі автомобілів, створивши знаменитий затор, який тривав 12 днів і розтягнувся більш ніж на 100 кілометрів.

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Цей транспортний колапс увійшов в історію як один із наймасштабніших дорожніх заторів за всю історію людства. Про цю історію згадує Oddity Central.

Визначити найдовший затор в історії складно, тому що це залежить від факторів, які розглядаються. Наприклад, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найдовший затор з будь-коли зареєстрованих стався 1990 року на кордоні Східної та Західної Німеччини, і в ньому застрягло 18 мільйонів автомобілів. Якщо говорити про відстань, то затор, що виник у лютому цього року в Уттар-Прадеше, може вважатися найдовшим в історії. Повідомляється, що він розтягнувся на 300 км через кілька районів Мадхья-Прадеша і змусив автомобілістів повзти зі швидкістю равлика близько 48 годин. Але якщо враховувати час, то ніщо не зрівняється із затором на Китайському національному шосе 110, який тривав цілих 12 днів і навіть створив імпровізовану економіку.

Почалося все 14 серпня 2010 року, коли поєднання дорожніх робіт і перевантаженості траси перетворило шосе на суцільний затор. Вантажівки, що перевозили вугілля з Внутрішньої Монголії до Пекіна, буквально паралізували рух. Автомагістраль уже була частково перекрита на ремонт, і додатково збільшений потік транспорту перевищив її проєктну пропускну здатність майже вдвічі.

Вантажівки, що перевозили вугілля з Внутрішньої Монголії до Пекіна, паралізували рух Фото: Facebook

В умовах, коли машини просувалися не більше ніж кілометр на добу, учасники затора опинилися в пастці. Люди жили прямо в автомобілях посеред пустельної місцевості, часто без їжі та води. Місцеві жителі налагодили торгівлю за завищеними цінами: пляшка води, яка зазвичай коштувала 1 юань (майже 6 гривень), на місці пробки продавалася за 15 (приблизно 87 гривень).

Попри спроби влади розвантажити дорогу і спрямувати рух у нічні години, знадобилося майже два тижні, щоб ліквідувати затор. Унаслідок аварійно-логістичної кризи Китай переглянув підхід до організації трафіку і розвитку транспортної інфраструктури.

Раніше Фокус повідомляв, що в найбільшій капсулі часу у світі знайшли автомобіль. Через 50 років було витягнуто тисячі предметів: листи, малюнки, аудіокасети, сімейні реліквії, костюми епохи і навіть жовтий Chevy Vega.

Також стало відомо, що в центрі міста обвалилася дорога, а під нею опинилася стародавня лікарня. У самому серці Йорка, на площі Святого Леонарда, несподівано провалився ґрунт, і під асфальтом робітники виявили залишки середньовічної будівлі XII-XIII століть. Тепер археологи ведуть екстрені розкопки, щоб вивчити знахідку.