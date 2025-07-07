50 років під землею: у найбільшій капсулі часу у світі знайшли автомобіль (відео)

Найбільшу капсулу часу, закладену 1975 року в США, розкрили через півстоліття, показавши тисячі листів, сімейних артефактів і навіть автомобіль.

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Сотні людей зібралися в п'ятницю, 4 липня, щоб стати свідками відкриття найбільшої у світі капсули часу. Через 50 років було витягнуто тисячі предметів: листи, малюнки, аудіокасети, сімейні реліквії, костюми епохи і навіть жовтий автомобіль Chevy Vega. Про це пише NBC News.

Організатором проєкту був Гарольд Девіссон — ентузіаст із Небраски, який хотів, щоб його онуки одного разу дізналися, яким було життя в середині 70-х. Він сам спроєктував систему вентиляції, щоб капсула витримала десятиліття, а 1983 року сім'я звела піраміду на вершині конструкції, щоб знову претендувати на титул світового рекорду.

"Це було кульмінацією 50-річного плану мого батька. Він вірив у масштаб життя. Робив усе по-крупному", — розповіла Тріш Девіссон Джонсон.

Деякі експонати збереглися у чудовому стані, тоді як інші постраждали від вологи. Але приблизно 80% посилок вдалося повернути власникам. Люди приїжджали з усіх куточків США — хтось, щоб почути голоси померлих родичів із касет, хтось — щоб прочитати лист, написаний собі в дитинстві.

"Мама сподівалася, що в мене буде щасливе і наповнене життя. Я думаю, вона б пишалася тим, ким ми стали", — поділився Кріс Гейлен із Вірджинії, зачитуючи лист від своєї матері.

Тепер родина планує створити постійну експозицію капсули, щоб передати пам'ять про 1975 рік наступним поколінням. Як зазначив один з учасників: "Важливо не те, що всередині капсули. Важливо, ким ми були тоді — і ким стали тепер".

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Також стало відомо, що в центрі міста обвалилася дорога, а під нею опинилася стародавня лікарня. У самому серці Йорка, на площі Святого Леонарда, несподівано провалився ґрунт, і під асфальтом робітники виявили залишки середньовічної будівлі XII-XIII століть. Тепер археологи ведуть екстрені розкопки, щоб вивчити знахідку.