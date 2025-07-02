"Капсула часу": подружжя знайшло в стінах будинку артефакти Другої світової (відео)

Сім'я з Нью-Мексико (США) під час ремонту старого будинку виявила за стінами десятки ящиків із боєприпасами часів Другої світової війни. За словами Кортні, їх використовував колишній власник у 1970-х роках.

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Шокуюча знахідка чекала на подружжя, коли вони почали розкривати стіни. Відео опубліковане в Instagram швидко стало вірусним, набравши близько 15 тисяч лайків і сотні коментарів.

Молода пара з Нью-Мексико (США), Коді та Кортні Прайс, виявила щось по-справжньому шокуюче під час ремонту свого старого будинку. За стінами ховалися десятки ящиків від боєприпасів часів Другої світової війни.

Будинок, куплений близько двох з половиною років тому, здавався звичайним проєктом з реконструкції.

"Ми думали, що знадобиться базовий ремонт. Але в підсумку все вилилося в повну перебудову", — розповіла Кортні.

Пара замінила крокви, розширила приміщення і буквально наново відбудувала будинок, працюючи ночами і у вихідні, паралельно піклуючись про дітей.

Шокуюча знахідка чекала на них, коли вони почали розкривати стіни. За панелями виявилися десятки армійських ящиків, використаних як будівельний матеріал. За словами Кортні, у 1970-х роках колишній власник, імовірно, добудував частину будинку, використовуючи боєприпасні ящики, що залишилися зі складу надлишків.

"Ми навіть не знали, що це взагалі можливо. Виявляється, люди скуповували такі ящики вантажівками і будували з них сараї, прибудови та навіть цілі будинки", — зізналася американка.

Шокуюча знахідка чекала на подружжя, коли вони почали розкривати стіни Фото: Instagram

Реакція користувачів була бурхливою. Один із коментаторів запропонував зберегти частину шухляд як декоративний елемент, інший — зробити з них полиці або стіни. Прайси зізналися, що деякі шухляди вони справді залишать, можливо, як підлогове покриття або полиці в дитячій, хоча більшість — згнили або були пошкоджені часом.

Цікаві знахідки на цьому не закінчилися. Під час реконструкції даху подружжя виявило металеві пластини з газетними текстами 1970-х років.

"Це було як капсула часу. Ми читали старі заголовки, ціни, навіть поради щодо побуту", — поділилася Кортні.

Раніше Фокус повідомляв, що сучасна вілла з мостом посеред пустелі вражає покупців. Будинок із чотирма спальнями й панорамними вікнами від підлоги до стелі буквально ширяє над струмками, що протікають під ділянкою.

Також стало відомо, що подружжя обрало незвичний колір для фарбування будинку і здивувало сусідів. Пара з Мічигану (США) пофарбувала своє житло в яскравий фіолетовий колір, не очікуючи, що це викличе бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Подружжя навіть отримало анонімний подарунок.