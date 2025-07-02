"Капсула времени": супруги нашли в стенах дома артефакты Второй мировой (видео)

Семья из Нью-Мексико (США) во время ремонта старого дома обнаружила за стенами десятки ящиков с боеприпасами времен Второй мировой войны. По словам Кортни, их использовал годах прежний владелец в 1970-х годах.

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Шокирующая находка ждала супругов, когда они начали вскрывать стены. Видео опубликованное в Instagram быстро стало вирусным, набрав около 15 тысяч лайков и сотни комментариев.

Молодая пара из Нью-Мексико (США), Коди и Кортни Прайс, обнаружила нечто по-настоящему шокирующее во время ремонта своего старого дома. За стенами скрывались десятки ящиков от боеприпасов времен Второй мировой войны.

Дом, купленный около двух с половиной лет назад, казался обычным проектом по реконструкции.

"Мы думали, что потребуется базовый ремонт. Но в итоге все вылилось в полную перестройку", — рассказала Кортни.

Пара заменила стропила, расширила помещения и буквально заново отстроила дом, работая ночами и по выходным, параллельно заботясь о детях.

Шокирующая находка ждала их, когда они начали вскрывать стены. За панелями оказались десятки армейских ящиков, использованных как строительный материал. По словам Кортни, в 1970-х годах прежний владелец, вероятно, достроил часть дома, используя оставшиеся боеприпасные ящики со склада излишков.

"Мы даже не знали, что это вообще возможно. Оказывается, люди скупали такие ящики грузовиками и строили из них сараи, пристройки и даже целые дома", — призналась американка.

Шокирующая находка ждала супругов, когда они начали вскрывать стены Фото: Instagram

Реакция пользователей была бурной. Один из комментаторов предложил сохранить часть ящиков как декоративный элемент, другой — сделать из них полки или стены. Прайсы признались, что некоторые ящики они действительно оставят, возможно, как напольное покрытие или полки в детской, хотя большинство — сгнили или были повреждены временем.

Интересные находки на этом не закончились. Во время реконструкции крыши супруги обнаружили металлические пластины с газетными текстами 1970-х годов.

"Это было как капсула времени. Мы читали старые заголовки, цены, даже советы по быту", — поделилась Кортни.

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Также стало известно, что супруги выбрали необычный цвет для покраски дома и удивили соседей. Пара из Мичигана (США) покрасила свое жилье в яркий фиолетовый цвет, не ожидая, что это вызовет бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Супруги даже получили анонимный подарок.