50 лет под землей: в самой большой капсуле времени в мире нашли автомобиль (видео)

Крупнейшую капсулу времени, заложенную в 1975 году в США, вскрыли спустя полвека, показав тысячи писем, семейных артефактов и даже автомобиль.

Related video

Сотни людей собрались в пятницу, 4 июля, чтобы стать свидетелями открытия крупнейшей в мире капсулы времени. Спустя 50 лет были извлечены тысячи предметов: письма, рисунки, аудиокассеты, семейные реликвии, костюмы эпохи и даже желтый автомобиль Chevy Vega. Об этом пишет NBC News.

Организатором проекта был Гарольд Дэвиссон — энтузиаст из Небраски, который хотел, чтобы его внуки однажды узнали, какой была жизнь в середине 70-х. Он сам спроектировал систему вентиляции, чтобы капсула выдержала десятилетия, а в 1983 году семья возвела пирамиду на вершине конструкции, чтобы вновь претендовать на титул мирового рекорда.

"Это было кульминацией 50-летнего плана моего отца. Он верил в масштаб жизни. Делал все по-крупному", — рассказала Триш Дэвиссон Джонсон.

Некоторые экспонаты сохранились в отличном состоянии, в то время как другие пострадали от влаги. Но примерно 80% посылок удалось вернуть владельцам. Люди приезжали со всех уголков США — кто-то, чтобы услышать голоса ушедших родственников с кассет, кто-то — чтобы прочитать письмо, написанное себе в детстве.

"Мама надеялась, что у меня будет счастливая и наполненная жизнь. Я думаю, она бы гордилась тем, кем мы стали", — поделился Крис Гейлен из Вирджинии, зачитывая письмо от своей матери.

Теперь семья планирует создать постоянную экспозицию капсулы, чтобы передать память о 1975 году следующим поколениям. Как отметил один из участников: "Важно не то, что внутри капсулы. Важно, кем мы были тогда — и кем стали теперь".

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли в стенах дома артефакты Второй мировой. Семья из Нью-Мексико (США) во время ремонта обнаружила десятки ящиков с боеприпасами. По словам Кортни, их использовал годах прежний владелец в 1970-х годах.

Также стало известно, что в центре города обвалилась дорога, а под ней оказалась древняя больница. В самом сердце Йорка, на площади Святого Леонарда, неожиданно провалился грунт, и под асфальтом рабочие обнаружили остатки средневекового здания XII–XIII веков. Теперь археологи ведут экстренные раскопки, чтобы изучить находку.