В центре города обвалилась дорога, а под ней оказалась древняя больница: что там нашли (видео)

В самом сердце Йорка, на площади Святого Леонарда, неожиданно провалился грунт, и под асфальтом рабочие обнаружили остатки средневековой больницы XII–XIII веков. Теперь археологи ведут экстренные раскопки, чтобы изучить находку.

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Открытие произошло в районе, где в древности находилась римская легионерская крепость. Об этом пишет Express.

В центре Йорка, на площади Святого Леонарда, образовался провал, под которым рабочие наткнулись на фрагменты старинной больницы, предположительно датируемой XII–XIII веками. Сейчас археологи спешно проводят раскопки, чтобы успеть исследовать уникальную находку, прежде чем ее вновь накроет земля.

Городская легенда ожила прямо посреди дороги, ведущей к театру York Theatre Royal. Во время проведения дорожных работ на площади Святого Леонарда образовалась пустота, под которой, по предварительным данным, находятся остатки госпиталя, функционировавшего здесь в XII–XIII веках.

Открытие произошло в районе, где в древности находилась римская легионерская крепость. Это место позже стало Монетным двором, а после реформации — Королевским монетным двором. Сегодня оно известно своим георгианским архитектурным обликом и оживленной дорогой, ставшей главной артерией города.

На месте сейчас работают археологи Фото: YouTube

Рабочие немедленно остановили работы и обратились к археологам. Территория была ограждена, а одна из полос движения перекрыта в целях безопасности. По данным издания Express, работы ведутся в соответствии со стандартами Археологического института (CIFA), а находки документируются и фотографируются для дальнейшего анализа.

"Мы знали, что район богат археологическими находками, но это открытие — настоящий сюрприз. Да, это вызвало временные неудобства, но мы благодарны жителям и гостям Йорка за терпение", — рассказала советник по транспорту Кейт Равилиос.

Местные власти просят автомобилистов по возможности объезжать центр города по внешнему кольцу и рассматривать альтернативные маршруты — пешком, на велосипеде или на автобусе. Некоторые маршруты транспорта были изменены, но продолжают обслуживать жителей.

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