Потратила всего $2: "охотница за сокровищами" нашла утерянную реликвию (видео)

Покупка в секонд-хенде обернулась трогательной находкой. Жительница Алабамы (США) купила картину за 2 доллара (83 гривны) в комиссионке и случайно обнаружила на обороте записку, связанную с историей одной семьи.

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Женщина известная своей любовью к "охоте за сокровищами" в комиссионных магазинах, наткнулась на старинный рисунок с изображением всадника с мечом. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница небольшого городка в Алабаме (США), Алексис Хэдли, случайно обнаружила семейную реликвию, утерянную много лет назад, и вернула ее законному владельцу после небольшой детективной работы.

Хэдли, увлеченная поисками редкостей в секонд-хендах, случайно обнаружила старинный принт с изображением всадника, держащего меч. На обороте оказалась трогательная записка, адресованная некоему Льюису Уиллису Брэдфорду Тейту от его деда по прозвищу Поппи — полковника Джорджа Уиллиса Тейта-старшего, потомка самого Джорджа Вашингтона.

"Как только я перевернула картину и прочитала записку, я поняла — это нечто особенное", — рассказала Хэдли.

Заплатив за находку всего 2 доллара (примерно 83 гривны), она решила разыскать адресата. Поиски в Google и Instagram быстро привели ее к автору, живущему в том же округе. Американка написала мужчине с вопросом, не был ли у него в семье человек по имени Поппи. Ответ не заставил себя ждать: да, это был его покойный дедушка. Тейт признался, что никогда прежде не видел этой записки, и был глубоко тронут ее появлением.

Алексис Хэдли воссоединяет Льюиса Уиллиса Брэдфорда Тейта с картиной, которую оставил ему дед Фото: TikTok

Хотя Тейт настаивал, чтобы Хэдли оставила картину себе, она решила иначе. Узнав, что он будет проводить встречу с читателями в местном книжном магазине, она пришла лично и вручила ему реликвию. Тот не сдержал эмоций и крепко обнял ее.

"Я сказала ему: "Это твое, я не могу оставить ее себе". Она должна быть у него. Он был так взволнован и благодарен", — вспоминает Алексис.

Ранее Фокус сообщал, что семья узнала, что их домашние картинки на стенах стоят 43 миллиона гривен. 19 работ датированных XVIII веком, которые более ста лет украшали стены семейного дома, оказались уникальными шедеврами придворного художника династии Цин. Картинки недавно продали за рекордную сумму.

Кроме того, картина "Ожидаемая", написанная Фердинандом Вальдмюллером более 160 лет назад, стала вирусной после того, как пользователи соцсетей увидели в ней возможное доказательство путешествия во времени.