Витратила всього $2: "мисливиця за скарбами" знайшла загублену реліквію (відео)

Покупка в секонд-хенді обернулася зворушливою знахідкою. Мешканка Алабами (США) купила картину за 2 долари (83 гривні) в комісійці й випадково виявила на звороті записку, пов'язану з історією однієї сім'ї.

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Жінка відома своєю любов'ю до "полювання за скарбами" в комісійних магазинах, натрапила на старовинний малюнок із зображенням вершника з мечем. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка невеликого містечка в Алабамі (США), Алексіс Хедлі, випадково виявила сімейну реліквію, загублену багато років тому, і повернула її законному власнику після невеликої детективної роботи.

Хедлі, захоплена пошуками рідкостей у секонд-хендах, випадково виявила старовинний принт із зображенням вершника, який тримає меч. На звороті виявилася зворушлива записка, адресована якомусь Льюїсу Віллісу Бредфорду Тейту від його діда на прізвисько Поппі — полковника Джорджа Вілліса Тейта-старшого, нащадка самого Джорджа Вашингтона.

"Щойно я перевернула картину і прочитала записку, я зрозуміла — це щось особливе", — розповіла Хедлі.

Заплативши за знахідку всього 2 долари (приблизно 83 гривні), вона вирішила розшукати адресата. Пошуки в Google та Instagram швидко привели її до автора, який живе в тому ж окрузі. Американка написала чоловікові з питанням, чи не була у нього в родині людина на ім'я Поппі. Відповідь не змусила себе чекати: так, це був його покійний дідусь. Тейт зізнався, що ніколи раніше не бачив цієї записки, і був глибоко зворушений її появою.

Алексіс Гедлі возз'єднує Льюїса Вілліса Бредфорда Тейта з картиною, яку залишив йому дід Фото: TikTok

Хоча Тейт наполягав, щоб Гедлі залишила картину собі, вона вирішила інакше. Дізнавшись, що він проводитиме зустріч із читачами в місцевому книжковому магазині, вона прийшла особисто і вручила йому реліквію. Той не стримав емоцій і міцно обійняв її.

"Я сказала йому: "Це твоє, я не можу залишити її собі". Вона має бути в нього. Він був такий схвильований і вдячний", — згадує Алексіс.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я дізналася, що їхні домашні картинки на стінах коштують 43 мільйони гривень. 19 робіт датованих XVIII століттям, які понад сто років прикрашали стіни сімейного будинку, виявилися унікальними шедеврами придворного художника династії Цин. Картинки нещодавно продали за рекордну суму.

Крім того, картина "Очікувана", написана Фердинандом Вальдмюллером понад 160 років тому, стала вірусною після того, як користувачі соцмереж побачили в ній можливий доказ подорожі в часі.