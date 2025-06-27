У центрі міста обвалилася дорога, а під нею опинилася стародавня лікарня: що там знайшли (відео)

У самому серці Йорка, на площі Святого Леонарда, несподівано провалився ґрунт, і під асфальтом робітники виявили залишки середньовічної лікарні XII-XIII століть. Тепер археологи ведуть екстрені розкопки, щоб вивчити знахідку.

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Відкриття сталося в районі, де в давнину знаходилася римська легіонерська фортеця. Про це пише Express.

У центрі Йорка, на площі Святого Леонарда, утворився провал, під яким робочі натрапили на фрагменти старовинної лікарні, яка, ймовірно, датується XII-XIII століттями. Зараз археологи спішно проводять розкопки, щоб встигнути дослідити унікальну знахідку, перш ніж її знову накриє земля.

Міська легенда ожила просто посеред дороги, що веде до театру York Theatre Royal. Під час проведення дорожніх робіт на площі Святого Леонарда утворилася порожнеча, під якою, за попередніми даними, перебувають залишки госпіталю, що функціонував тут у XII-XIII століттях.

Відкриття відбулося в районі, де в давнину знаходилася римська легіонерська фортеця. Це місце пізніше стало Монетним двором, а після реформації — Королівським монетним двором. Сьогодні воно відоме своїм георгіанським архітектурним виглядом і жвавою дорогою, що стала головною артерією міста.

На місці зараз працюють археологи Фото: YouTube

Робітники негайно зупинили роботи і звернулися до археологів. Територію було огороджено, а одну зі смуг руху перекрито задля безпеки. За даними видання Express, роботи ведуться відповідно до стандартів Археологічного інституту (CIFA), а знахідки документуються і фотографуються для подальшого аналізу.

"Ми знали, що район багатий на археологічні знахідки, але це відкриття — справжній сюрприз. Так, це спричинило тимчасові незручності, але ми вдячні жителям і гостям Йорка за терпіння", — розповіла радниця з транспорту Кейт Равіліос.

Місцева влада просить автомобілістів за можливості об'їжджати центр міста зовнішнім кільцем і розглядати альтернативні маршрути — пішки, велосипедом або автобусом. Деякі маршрути транспорту були змінені, але продовжують обслуговувати жителів.

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